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26.11.2019,  
17:23
Текст:  Антон Валагин

Беспилотник США над Ливией сбили по ошибке

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американский беспилотник в районе Триполи был сбит по ошибке, пишет Associated  Press со ссылкой на заявление командования Ливийской национальной армии.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Ранее Африканское командование армии США подтвердило потерю беспилотного летательного аппарата 21 ноября. Тип беспилотника и способ, которым он был уничтожен, не сообщаются.

- Мы приняли американский дрон за турецкий, используемый ополченцами Триполи, - рассказал агентству высокопоставленный представитель штаба ЛНА. Он отметил, что командование армии извинилось перед военными США и договорилось координировать действия, чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем.

20 ноябряв районе Триполи был сбит итальянский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. ЛНА уже несколько месяцев пытается овладеть столицей Ливии, военные действия ведутся на южных окраинах города.

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