В Ливии армия Хафтара сбила итальянский беспилотник

Ливийская национальная армия сбила итальянский беспилотник. Командование ЛНА попросило Рим объяснить, как дрон оказался в воздушном пространстве над западной Ливией.

РИА Новости напоминает, что в стране уже 8 лет царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство.

Ливийская национальная армия, командует которой маршал Халиф Хафтар, в апреле этого года начала наступление на Триполи для "освобождения столицы от террористов". В результате боев погибли более тысячи человек, еще почти шесть тысяч получили ранения.