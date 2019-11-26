В Канаде раскопали гигантский асимметричный череп стиракозавра

Команда исследователей из Университета Альберты (Канада) обнаружила хорошо сохранившийся череп стиракозавра возрастом 70-77 миллионов лет, для доставки которого в музей потребовался вертолет.

Статья исследователей опубликована в журнале Cretaceous Research, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Его совершила команда палеонтологов во главе с Робертом Холмсом.

Еще в 2015 году группа отправилась в экспедицию в провинциальный парк динозавров Dinosaur Provincial Park. Это местность в провинции Альберта, богатая окаменелостями древних ящеров.

Найденный учеными череп хорошо сохранился. Для его транспортировки потребовался вертолет. Несколько лет ушло на изучение и описание окаменелости.

Исследователи пришли к выводу, что череп принадлежал стиракозавру вида Styracosaurus albertensis - огромному существу, имевшему устрашающего вида "воротник" с несколькими рогами. Эти ящеры вырастали в длину до пяти метров. Они обитали в конце мелового периода примерно 70-77 миллионов лет назад.

Кстати, впервые останки стиракозавров были обнаружены именно в Альберте чуть более века назад. Находка озадачила ученых. Они обратили внимание, что рога на правой и левой частях черепа размещены асимметрично.

В природе такое не редкость. Например, у современных оленей левый и правый рога зачастую заметно отличаются друг от друга. Следовательно, подобное могло быть и у динозавров.

Однако в данном случае различия оказались удивительно большими. Ученые говорят, что если бы половинки черепа были найдены отдельно друг от друга, то можно было бы подумать, что они принадлежат представителям двух разных видов.

"Череп показывает, как много морфологических изменений пережил этот род, - говорит Роберт Холмс. - Он доказывает, что "узор" рогов динозавров мог значительно варьироваться. Это означает, что некоторые ископаемые ящеры, которые до сих пор считались уникальными видами, должны быть изучены заново и переоценены".

Окаменелый стиракозавр получил прозвище "Ханна". Такова традиция у палеонтологов - каждый, кто нашел важный образец, обязан дать ему прозвище.

"Динозавр "Ханна" назван так в честь моей собаки, - объяснил Скотт Персонс, профессор и хранитель музея в колледже Чарльстона. - Это очень хорошая собака. Я знал, что она скучала по мне, пока я был в экспедиции".

"Женское" имя стиракозавра не должно вводить в заблуждение. Это лишь дань традиции. На самом деле палеонтологи пока не могут определить, была ли это самка.