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26.11.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем на этой неделе

Текст: Роман Маркелов
Волатильность российской валюты остается рекордно низкой без значимой макроэкономической статистики, констатируют аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова. Многочисленные противоречивые сообщения по торговой войне США и Китая остаются в центре внимания рынка, но риторика уже не часто транслируется в какие-либо реальные действия - это приводит к тому, что рынки практически перестали реагировать на новости по торговым переговорам двух ведущих экономик мира.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Нынешняя неделя не богата на значимые события, статистика будет касаться лишь второстепенных данных (региональные индексы деловой активности в США, данные о потребительском доверии в Европе и индексы деловой активности по Китаю в субботу), отмечают в Нордеа-банке. В фокусе останутся темы, связанные с торговлей. Риторика по ним остается весьма позитивной, поэтому и неделя для рубля скорее всего сложится благоприятно, считают Жирнов и Евдокимова.

Фото: Pixabay
Глава ВТБ посоветовал хранить сбережения в рублях

По их мнению, на таком фоне актуальным для российской валюты остается диапазон 63,5-64,5 рубля за доллар, при этом рубль будет пытаться сохраниться ниже отметки 64. В паре с европейской валютой также отсутствуют значимые факторы, способные сдвинуть рубль из диапазона 70-71, где российская валюта находится с начала ноября.

Фото: iStock
Российские банки резко нарастили ввоз наличных евро в страну

На эту неделю приходится пик налоговых выплат в России, напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Накануне российские компании выплачивали НДС, НДПИ и акцизы, в четверг предстоит выплата налога на прибыль. Суммарный объем выплат в этот период, по оценке Поддубского, составит 1,1 триллиона рублей, что заметно меньше по сравнению с другими месяцами.

На горизонте ближайших дней Поддубский ожидает продолжения консолидации пары "доллар-рубль" вблизи текущих уровней (около 64 рублей). В ближайшие несколько недель Поддубский не исключает умеренного ослабления курса российской валюты.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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