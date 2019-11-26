Что будет с рублем на этой неделе

Нынешняя неделя не богата на значимые события, статистика будет касаться лишь второстепенных данных (региональные индексы деловой активности в США, данные о потребительском доверии в Европе и индексы деловой активности по Китаю в субботу), отмечают в Нордеа-банке. В фокусе останутся темы, связанные с торговлей. Риторика по ним остается весьма позитивной, поэтому и неделя для рубля скорее всего сложится благоприятно, считают Жирнов и Евдокимова.
По их мнению, на таком фоне актуальным для российской валюты остается диапазон 63,5-64,5 рубля за доллар, при этом рубль будет пытаться сохраниться ниже отметки 64. В паре с европейской валютой также отсутствуют значимые факторы, способные сдвинуть рубль из диапазона 70-71, где российская валюта находится с начала ноября.
На эту неделю приходится пик налоговых выплат в России, напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Накануне российские компании выплачивали НДС, НДПИ и акцизы, в четверг предстоит выплата налога на прибыль. Суммарный объем выплат в этот период, по оценке Поддубского, составит 1,1 триллиона рублей, что заметно меньше по сравнению с другими месяцами.
На горизонте ближайших дней Поддубский ожидает продолжения консолидации пары "доллар-рубль" вблизи текущих уровней (около 64 рублей). В ближайшие несколько недель Поддубский не исключает умеренного ослабления курса российской валюты.