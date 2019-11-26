Что предложит 18-й Фестиваль немецкого кино в Москве

Совсем недавно в ФРГ отметили 30-летие со дня падения Берлинской стены, и смотр, конечно, не может обойти это событие стороной. Костюмная мелодрама "Фабрика грёз" покажет преодолевающую границы историю любви, биографический "Гундерманн" - жизнь сотрудничающего со штази рок-музыканта, ностальгическая комедия "25 км/ч" - тоску по ушедшему детству.

Тема будет затронута и в документалках. "Родина - это место во времени" - масштабное (в том числе хронологически - 3,5 часа!) полотно, изучающее немецкий культурно-исторический код через призму одной семьи. Автор картины Томас Хайзе не стесняется вставать в оппозицию политическому мейнстриму и прицельно бить в болевые точки. Неудивительно, что на Берлинале документалка вызвала немалый резонанс. Фильм "Просто пространства" Матиаса Линтнера расскажет о коммуне сквоттеров, занявшей старый дом в центре германской столицы, который помнит многое.

Есть в секции документалок и кое-что особенное. Петра Хёфер и Фредди Рёкенхаус в 2012-м сняли "Германию с неба", где с упоением любовались красотами своей родины. А теперь решили проделать то же самое в самой большой стране мира - в нашей с вами то есть, где уж точно есть на что посмотреть. Кстати, "Россия с неба" снята российскими пилотами дронов.

Непростые эпизоды истории Германии, отражённые на фестивале, не исчерпываются противостоянием эпохи "холодной войны". В частности, там можно будет посмотреть "Урок немецкого" - новую экранизацию бестселлера Зигфрида Ленца о травматичном нацистском наследии, уже прежде адаптированного на телевидении ГДР в семидесятых. "Клуб поющих мясников" - тоже экранизация. В его основу лёг роман американской писательницы Луизы Эрдрич, повествующей о перипетиях устройства немецких эмигрантов в Новом свете.

За актуальную повестку отвечает картина Шерри Хорман "Всего лишь женщина", убивающая сразу двух зайцев: здесь и феминизм, и проблема беженцев. В 2005 году убийство 23-летней Хатун Сюрючи собственным братом, решившим таким образом "восстановить честь семьи", "поруганную" западным образом жизни сестры, потрясло немецкое общество. При этом виновники, включая остальных родственников-подстрекателей, легко отделались в суде. Фильм обильно проиллюстрирован настоящими фотографиями Хатун, что активно работает на усиление эффекта.

Жанровое кино представлено шпионским триллером "Взрослые игры", где агент Мартин борется с некомпетентностью немецких спецслужб, ставшей не меньшей проблемой для безопасности страны, чем всепроникающая алчность, лежащая в основе предательства.

Ещё один небезынтересный фильм - драма о взрослении "Мальчику нужен свежий воздух" ("Учусь плавать"), снятый Каролиной Линк, лауреаткой "Оскара-2003" за историческую драму "Нигде в Африке".

Детской аудитории тоже скучно не будет: специально для юных зрителей привезли фильм "Исследователь Тоби и тайна нашей планеты" - полнометражный фильм от создателей популярного образовательного телешоу.

Из необычного - параноидальная драма о музыкальной школе "Прелюд", которую критики уже сравнили с культовой "Суспирией", и психоделическая комедийная драма "Ночь прекрасна" о похождениях чудаковатого музыканта-экспериментатора.

Всем интересующимся коротким метром программа Next Generation Short Tiger предложит 13 свежих лент, снятых немецкими режиссёрами в этом формате.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте организаторов.