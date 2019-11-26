Прошли очередные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Московский ЦСКА в рамках уральского турне продолжает нащупывать пути выхода из кризиса, в котором команда пребывает уже довольно долгое время. Получается с переменным успехом. К примеру, екатеринбургскому "Автомобилисту" подопечные Игоря Никитина на днях уступили (1:2), а вот челябинский "Трактор" армейцам удалось обыграть - 3:2.

Победа получилась волевой. В самой концовке первого периода счет открыли хозяева: отличился Лукаш Седлак. Зато во втором периоде забивали только москвичи. Иржи Секач и Максим Шалунов забросили свои шайбы с интервалом в две минуты - на 27-й и 29-й, а победный гол на счету капитана команды Сергея Андронова. В ответ челябинцы смогли отыграть лишь одну шайбу усилиями Ника Бэйлена. Интересно, что ЦСКА выиграл у "Трактора" уже шестой раз подряд. Ну а следующим соперником "красно-синих" станет магнитогорский "Металлург", который вчера уступил "Барысу", - 1:2.

Некоторое время назад схожие с армейскими проблемы имел и уже упомянутый "Автомобилист". Но в последних матчах команда Андрея Мартемьянова поднялась, проиграв лишь однажды в семи играх. Вчера уральцы снова почувствовали горечь поражения. На своем льду они уступили нижегородскому "Торпедо", у которого блистал Дамир Жафяров, набравший 3 (1+2) очка. По ходу матча волжане вели 4:1, но в последнюю пятиминутку едва не отдали победу, пропустив дважды, - 4:3.

Матчи "Динамо" (Минск) - "Адмирал", "Йокерит" - "Амур", "Северсталь" - "Динамо (Рига) и "Динамо" (Москва) - "Локомотив" завершились уже поздно вечером.