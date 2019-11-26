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26.11.2019 22:40
Рубрика: Спорт

Даниил Медведев номинирован на награду АТР

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев номинирован на награду Ассоциации теннисистов-профессионалов, вручаемую самому прогрессирующему игроку сезона.

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Нынешний сезон для Даниила Медведева получился фантастическим. Благодаря игре во второй половине года он сначала ворвался в первую десятку мирового рейтинга, после чего был четвертой ракеткой мира, но завершил год все же пятым.

В сезоне 2019 года Медведев выиграл четыре турнира - в Софии, Цинциннати, Шанхае и Санкт-Петербурге. Помимо этого он дошел до финалов в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене. Ну а самое успешное выступление россиянина произошло на кортах Нью-Йорка. Пусть Медведев и уступил в финале US Open многоопытному Рафаэлю Надалю - своей игрой он показал, что готов в ближайшее время поспорить с тройкой лидеров мирового рейтинга - Надалем, Новаком Джоковичем и Роджером Федерером.

Спорт Теннис Игроки
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