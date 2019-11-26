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26.11.2019 20:15
Рубрика: Общество

Новости без фейков

Дмитрий Медведев рассказал в ТАСС о миссии государственных СМИ
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8025)
Огромной проблемой в современном мире стали фейковые новости, что делает важными проверенные источники информации, и государственные СМИ в этом плане ощущают свою ответственность перед людьми, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава правительства в понедельник приехал в штаб-квартиру ТАСС, где проходило XXVII заседание Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ. Центральной темой встречи представителей средств массовой информации стала подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Это наш общий праздник, ради которого нашим народам пришлось отстаивать право на жизнь будущих поколений, - напомнил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. - Мы не вправе забывать о великом подвиге людей, которые вышли победителями в самой кровопролитной войне в истории человечества". Обладая творческим и техническим потенциалом, считает он, информагентства могут доносить до молодых поколений историю и память о тех событиях. Все без исключения агентства СНГ готовят свои проекты, посвященные Великой Отечественной войне. ТАСС, например, организует масштабную фотовыставку "Пресса на войне", которая соберет снимки корреспондентов агентства и архивные военные фотографии.

Фото: Ирина Белова
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Дмитрий Медведев обратил внимание, что регулярные встречи информагентств Содружества лишний раз доказывают, что на пространстве СНГ даже спустя десятилетия сохраняются культурные и человеческие связи. Главное - такой диалог позволяет давать честную непредвзятую информацию о том, что происходит в странах, а непроверенные данные и неверная их трактовка порой порождает в современном мире даже конфликты между государствами, подчеркнул премьер.

Все чаще в речах политиков можно услышать термин "фейковые новости". "Проблема эта, действительно, существует, и мир так устроен, что если раньше, во всяком случае в период моей молодости, можно было сразу понять, откуда эта новость произошла в силу централизации источников информации, то сейчас это уяснить практически невозможно", - заметил глава правительства. И информационное пространство устроено так, что если какое-то сообщение начинает цитироваться, то потом уже невозможно отследить первоначальный источник или это перестает быть важным. Когда же якобы новость процитируют какое-то количество источников, то она постепенно становится общественно признанной и близкой к достоверной, хотя, указал премьер, таковой вовсе не является. Поэтому важное значение приобретают именно достоверные источники информации. А для доверия государственным СМИ есть несколько причин. В частности, они избегают сомнительных публикаций, просчитывая минусы тиражирования такой информации. "Вы ощущаете свою ответственность перед людьми, перед народом, перед руководителями, которые вас так или иначе назначают на эти должности, а другие источники информации далеко не всегда этим руководствуются", - заявил премьер.

Общество СМИ и соцсети Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства
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