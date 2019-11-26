"Домашка" в американской школе возмутила пользователей Сети

Американка Лорел Ли Льюис опубликовала в Facebook домашнее задание дочери, которое буквально "взорвало" интернет. В нем ребенку предлагалось посмотреть на картинку и выбрать: какую из двух девочек можно назвать "толстой".

"Мы ведем детей в школу и надеемся, что над ними не будут издеваться, - приводит перевод ее поста РИА Новости. - Но когда ребенок приносит домой такое... чему их учат в школе?"

Мама девочки считает: домашняя работа - очередной пример бодишейминга - осуждения людей за их особенности. Многие пользователи в комментариях ее поддержали.

"Стыдно за школу. Потом они будут интересоваться, из-за чего же случается травля", - считает другая американка.

"Уверена: они это не специально. Но определенно нужно было придумать что-то другое, - добавляют пользователи. - Надеюсь, они поменяют задание".

Также в комментариях звучали предложения о том, что на школу нужно пожаловаться президенту США, нужно менять систему образования. Были и более здравые мысли:

"Просто нужно учить детей уважать других. Честно, не думаю, что эта тетрадка может на что-то повлиять".

"Не вижу ничего плохого. Ожирение и болезни сердца - главная причина смерти. Задание позволяет показать ребятам: нельзя вести нездоровый образ жизни".