Домашних животных будут маркировать

Минсельхоз до конца года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

В начале года ведомство выступило с предложением маркировать питомцев разными способами: татуировка, бирка, чип. Способ выберет хозяин животного. Ставить на учет будут бесплатно.

В предполагаемом списке кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и "иные водные животные", а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы.

Таким образом, маркировка поможет отыскать питомца, если тот потеряется. Во многих странах мира действует подобная маркировка.

"Новая версия закона будет внесена в течение полутора месяцев, то есть до конца этого года", - рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.