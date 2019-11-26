"Единая Россия" намерена сосредоточиться на правозащитной работе

Правозащитная работа, выявление проблемных тем в регионах, а также обновление кадров - такой будет повестка "Единой России" на ближайшее время, рассказал на брифинге секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

Говоря об итогах съезда ЕР, который прошел в минувшие выходные, Турчак объяснил, как партия намерена выполнять поручение президента "терзать и трясти чиновников". Новый правозащитный центр партии, комиссия по этике, все региональные отделения, новая сетка общественных приемных, которые теперь будут действовать по типу МФЦ - весь этот инструментарий будет задействован в сборе и выявлении проблемной повестки из всех субъектов страны. Секретарь Генсовета сразу подчеркнул, что это не должно вылиться в кампанейщину. "Это не чистки и не охота на ведьм", - заметил он.

Турчак отдельно подчеркнул роль правозащитного центра в этом процессе и заверил, что эта работа не будет модерироваться, чтобы позволить центру действительно работать с реальными проблемами граждан. "Если условно центр решит заниматься делом Голунова, значит так и будет", - привел пример он. Но, прежде всего, работа центра будет сосредоточена на защите социальных прав граждан. "Хватит нам уже не верить, мы действительно хотим меняться", - заявил секретарь Генсовета партии в ответ на вопросы о том, насколько действительно острыми проблемными вопросами будет готов заниматься центр.

Напомним, что на прошедшем в субботу партийном съезде "Единая Россия" объявила о создании правозащитного центра в рамках Генсовета партии. Его сопредседателями стали депутат Госдумы Михаил Старшинов и главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Самовыдвиженцы могут баллотироваться, но это не значит, что ЕР по этому округу не выдвинет своего кандидата

Журналистов также интересовал вопрос о том, нет ли диссонанса в том, что чиновники, состоящие в партии, должны критиковать сами себя. На это Турчак ответил, что "Единая Россия" - не партия чиновников. "Наши члены - это в том числе врачи, учителя, спортсмены", - отметил он. Важная часть решений съезда была направлена на кадровое обновление партии. В частности, была проведена ротация двух руководящих органов партии - высшего и генерального советов. Кроме того, у Турчака появилось два новых заместителя. На брифинге он объяснил, что один из новых заместителей секретаря Генсовета Сергей Перминов будет заниматься регионами и предстоящими выборами, другой - Александр Хинштейн - связями с гражданским обществом. Кроме того, Турчак анонсировал очередную волну кадрового обновления региональных отделений "Единой России", которая продолжится весной. И это не будет происходить по разнарядке. Все эти решения направлены на подготовку к выборам, которые пройдут в регионах в 2020 году и в Госдуму - в 2021 году. Турчак еще раз подтвердил, что "Единая Россия" будет выдвигать кандидатов по всем округам и не станет поддерживать самовыдвиженцев. Партия также откажется и от "расторговок" с конкурентами на выборах. Речь идет о существовавшей ранее практике соглашений с оппозицией о выдвижении в тех или иных округах определенных кандидатов. В частности, подобные технологии применялись на выборах в Госдуму 2016 года. "Самовыдвиженцы могут выдвигаться, но это не значит, что "Единая Россия" по этому округу не выдвинет своего кандидата", - пояснил Турчак. "Партия будет выдвигать своих кандидатов, за них бороться, а в поствыборной ситуации готовы договариваться", - пояснил он.

Турчак еще раз подтвердил, что задача партии на выборах - получить конституционное большинство: 301+ мандатов. По его словам, в ЕР рассчитывают, что такой результат можно будет обеспечить за счет списочной части, получив 40%-45%, оставшуюся часть мандатов планируется получить за счет одномандатных округов.