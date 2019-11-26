ФАС предложила создать орган по регулированию табачного рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает за создание единого органа по регулированию табачного рынка в России. Об этом заявила заместитель начальника контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева.

По ее словам, в России отсутствует ведомство, которое бы обладало полномочиями для регулирования табачной промышленности по аналогии с Росалькогольрегулированием.

Несмотря на то, что изначально и к этой службе было много нареканий, "вряд ли будет кто-то оспаривать, что с появлением такого единого регулятора, ситуация на рынке алкогольной продукции улучшилась", отметила Исаева (цитата по РИА Новости) во время совещания по производству и обороту табачной продукции в Совете Федерации.

"Мне кажется, что в рамках одного федерального ведомства стоило бы собрать полномочия, которые позволяли бы регулировать (этот рынок)",- высказалась Наталия Исаева насчет табачной промышленности.

Сейчас госполитикой и нормативно-правовым регулированием производства и оборота табачной продукции занимается Минсельхоз, однако само производство и оборот он не контролирует.