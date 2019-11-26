ФНС отметила ажиотажный спрос на уплату налогов через "Личный кабинет"

По мере приближения крайнего срока уплаты имущественных налогов и НДФЛ - в 2019 году это 2 декабря - граждане стали чаще обращаться к сервису "Личный кабинет" на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). В день фиксируется более миллиона посещений, рассказали в пресс-службе ведомства.

В пике работы сервиса зарегистрировано 65 тысяч сессий в секунду. За сутки, 25 ноября, через "Личный кабинет" 148, 5 тысяч пользователей заплатили налоги на сумму 2 млрд рублей.

Помимо "Личного кабинета" платить налоги на сайте ФНС можно через специальный сервис - "Заплати налоги". Также это можно сделать в банке, на почте, в МФЦ или кассах местных администраций.

С 3 декабря долг будет расти за счет пеней. Сначала налоговый орган вышлет требование об уплате, затем, если налогоплательщик не уплатит налоги, обратится в суд.

Если же налогоплательщик не согласен с начисленной суммой или налог пришел на имущество, которого нет в собственности, то можно обратиться в инспекцию через сайт ФНС. "Личный кабинет" налогоплательщика, по почте, через МФЦ либо лично.