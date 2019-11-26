ФНС отметила ажиотажный спрос на уплату налогов через "Личный кабинет"

Новости

Домодедово может заменить уборщиц на роботов-клинеров 14:17
Легендарную красавицу Нефертити впервые показали в 3D 14:14
Путин поддержал раннюю профориентацию 14:11
Умер бас-гитарист The Doors Даг Лубан 14:10
Путин рассказал о желании стать моряком или летчиком 14:05
Искусственный интеллект вычислил соавтора пьес Шекспира 14:00
В Сочи на Кубок Союзного государства по самбо приедут 16 чемпионов мира 14:00
Видео: как пикап Tesla Cybertruck "уделал" Ford F-150 14:00
За год московская канатная дорога перевезла более 1,5 млн пассажиров 13:57
82-летняя бодибилдер из США нейтрализовала грабителя 13:53
В петербургской многоэтажке произошел хлопок газа 13:52
В Боснии и Герцеговине произошло сильное землетрясение 13:50
Неубиваемый автомат: АК-103 испытали безостановочной стрельбой 13:48
Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома 13:44
Сельская футбольная команда из Ленобласти завела англоязычный Twitter 13:42
На Урале подросток попал под снегопогрузчик и повредил позвоночник 13:39
В Оренбуржье осужденный удерживал двух сокамерников, требуя сигарет 13:39
Камеры будут следить за крышами более 800 нежилых объектов в Москве 13:38
На горящей шахте в Коми начали мониторинг газовоздушной среды 13:21
Сочи стал самым популярным направлением для коротких путешествий 13:16
Россияне отказались от звонков при покупке недвижимости 13:14
В Прикамье школьный бухгалтер увеличила себе зарплату на 5,2 млн рублей 13:14
На Алтае сотрудников оборонного предприятия осудили за растрату 13:14
Мошенничество с ремонтом лифтов в Иркутске расследуют по трем статьям 13:11
У москвича во время застолья похитили 1,2 млн рублей 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам сообщат о положенных им льготах
Россиянам сообщат о положенных им льготах
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
26.11.2019 12:53
Рубрика: Экономика

ФНС отметила ажиотажный спрос на уплату налогов через "Личный кабинет"

Текст: Юлия Кривошапко

По мере приближения крайнего срока уплаты имущественных налогов и НДФЛ - в 2019 году это 2 декабря - граждане стали чаще обращаться к сервису "Личный кабинет" на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). В день фиксируется более миллиона посещений, рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
В Счетной палате предложили открыть доступ к налоговой тайне

В пике работы сервиса зарегистрировано 65 тысяч сессий в секунду. За сутки, 25 ноября, через "Личный кабинет" 148, 5 тысяч пользователей заплатили налоги на сумму 2 млрд рублей.

Помимо "Личного кабинета" платить налоги на сайте ФНС можно через специальный сервис - "Заплати налоги". Также это можно сделать в банке, на почте, в МФЦ или кассах местных администраций.

С 3 декабря долг будет расти за счет пеней. Сначала налоговый орган вышлет требование об уплате, затем, если налогоплательщик не уплатит налоги, обратится в суд.

Если же налогоплательщик не согласен с начисленной суммой или налог пришел на имущество, которого нет в собственности, то можно обратиться в инспекцию через сайт ФНС. "Личный кабинет" налогоплательщика, по почте, через МФЦ либо лично.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦБ предостерег банки от операций в евро
Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Против митингующих в Грузии применили водометы
Россияне стали по-новому распоряжаться маткапиталом