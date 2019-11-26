Опрос, опубликованный на днях социологическим институтом ODOXA, наглядно объяснил, почему подавляющее большинство французов, а если точно, то 71 процент, предпочитает с приходом холодов до последнего момента не включать отопление: это слишком дорогое удовольствие.

Подсчитано, что в среднем французские семьи, чтобы согреться, тратят до полутора тысяч евро в год, что составляет, по данным головной энергораспределительной компании страны Electricite de France, почти две трети от общего объема потребляемой ими электроэнергии.

Поэтому экономить на отоплении и на электричестве для французов - это суровая необходимость. Особенно для тех, у кого доходы невелики, а это, как показало исследование института ODOXA, пенсионеры и семьи, где суммарный заработок колеблется в пределах от 1500 до 2500 евро в месяц.

Как экономить? Программируя включение отопительных батарей только на те часы, когда жильцам это крайне необходимо. Обычно за полчаса до утреннего подъема, а также под вечер, когда все члены семьи возвращаются домой, кто с работы, кто с учебы. Днем квартира не отапливается.

У французов нет привычки в осенне-зимний период расхаживать по дому в одной тенниске и шортах. Утепляются, а температуру, скажем, гостиной или столовой держат на уровне не более 19-20 градусов. Для спальни еще ниже - 17 градусов. Снижение температуры в жилье на одни градус уменьшает счет за электричество на целых семь процентов.

Сэкономить можно также, включая стиральную машину или посудомоечную ближе к полуночи. Во Франции существуют два тарифа на электричество: полный с 7.00 до 23.00 и льготный, то есть почти в полтора раза меньший, с 23.00 до 7.00. Так что, когда из квартиры надо мной, где проживает многодетная семья, ночью начинает исходить равномерный гул, вопросов по поводу того, что это, не возникает.

Вот уже немало лет французское государство всячески подталкивает граждан экономить энергию не только с помощью тарифов на нее, но и используя фискальные рычаги. Так, те, кто осуществляют работы по теплоизоляции жилья, имеют право на снижение налогооблагаемой суммы при подаче декларации, а, следовательно, могут серьезно уменьшить свой подоходный налог. Также всячески, в том числе и с помощью льготных кредитов, поощряется приобретение энергосберегающего оборудования, такого, как нагреватели с повышенной энергоотдачей и солнечные батареи.