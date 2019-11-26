В среду пройдут очередные матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них питерский "Зенит" примет французский "Лион". Чтобы сохранить реальные шансы на выход в плей-офф, питерскому клубу в этой встрече необходимо побеждать.

К пятому туру диспозиция в квартете под литерой G оказалась едва ли не самой запутанной среди всех восьми групп. Здесь еще ни одна из команд не обеспечила себе участие в следующей стадии турнира. При этом реальные шансы на путевку в плей-офф сохранили все четыре клуба.

Наиболее высокие они, разумеется, у немецкого "РБ Лейпцига". В этом подопечным Юлиана Нагельсмана здорово подсобили зенитовцы, уступившие "Лейпцигу" оба матча. Если немцы сумеют не проиграть португальской "Бенфике" на своем поле, то путевка в плей-офф у них уже в кармане. Причем есть расклады, при которых "быки", как еще называют немцев, могут заранее гарантировать себе первое место в квартете.

"Зенит" в среду себе ничего не обеспечит. Зато легко может остаться без лигочемпионской весны, если уступит "Лиону". Хорошая новость для болельщиков "сине-бело-голубых" заключается в том, что в оставшихся двух матчах питерцам не надо оглядываться на конкурентов: все в их собственных руках. Нужно просто добиться максимального результата, и тогда "Зениту" никто не помешает сыграть в следующей стадии турнира.

- Это матч жизни, матч сезона, - предельно четко расставил акценты защитник зенитовцев Бранислав Иванович. - Необходимо правильно настроиться на него и отдавать себе отчет, насколько опасен соперник. Когда мы играли с "Лионом" во Франции, нам было проще с точки зрения психологии. Теперь же мы играем дома, надо быть готовыми с первой минуты.

Напомним, первый матч "Зенита" и "Лиона", состоявшийся во Франции, завершился вничью - 1:1. Тогда "львы", как именуют французскую команду на родине, находились не в лучшей форме: ничейный результат с питерцами как раз вписался в безвыигрышную серию "Лиона" из восьми матчей.

"Зениту" не нужно оглядываться на конкурентов. Судьба питерцев - в их собственных руках

Сейчас подопечные Руди Гарсии постепенно выходят из пике. В последних пяти играх у команды четыре победы. Но не все так хорошо в лионском стане в преддверии встречи с "Зенитом". Французам не поможет их лидер Мемфис Депай, забивший в нынешнем сезоне 11 мячей в разных турнирах.

Виной тому - упрямство главного тренера сборной Голландии Рональда Кумана, который не только вызвал нездорового Депая, но и выпустил его в ничего не значащем матче против Эстонии, чем усугубил травму игрока. С "Ниццей" на минувших выходных "Лион" без Мемфиса справился, но в Петербурге французам придется точно не легче.

Тем временем будет любопытно последить за развитием событий и в других группах. Так в квартете E сразятся победитель прошлогодней Лиги чемпионов "Ливерпуль" и "Наполи". Победа гарантирует путевку в плей-офф и тем и другим. В первом матче неаполитанцы на своем поле были сильнее - 3:1. Впрочем, если в параллельном матче "Зальцбург" не обыграет "Генк", английский и итальянский клуб выйдут из группы автоматически.

В группе F "Барселона" примет дортмундскую "Боруссию". Тут тоже цена победы - досрочная путевка в плей-офф. А "Барса", если выиграет, еще и гарантирует себе первое место в квартете.

Интригующая ситуация в группе Н, где сразу у трех команд, "Челси", "Валенсии" и "Аякса" по семь баллов. Первые две сыграют между собой в среду. Победа в матче, для того, кто ее добудет, станет пропуском в лигочемпионскую весну.

Где будем смотреть

27 ноября, среда, "Матч ТВ"

20.55. "Зенит" - "Лион". Прямая трансляция

23.00. "Барселона" - "Боруссия". Прямая трансляция

"Матч! Футбол 1"

20.55. "Челси" - "Валенсия". Прямая трансляция

23. 00 "Ливерпуль" - "Наполи". Прямая трансляция