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26.11.2019 18:26

Нашли себя

Главной газете научного сообщества 30 лет
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8025)
Если бы газеты "Поиск" не было, ее следовало бы придумать. Сегодня можно только удивляться, почему многие десятилетия ученые не имели своего СМИ, которое бы связывало людей самых разных научных специальностей, где они могли бы узнавать новости коллег, обсуждать самые острые вопросы отечественной науки.
"Поиск" стал своим для разнообразного и критически настроенного сообщества ученых. Фото: предоставлено гаезтой "Поиск". "Поиск" стал своим для разнообразного и критически настроенного сообщества ученых. Фото: предоставлено гаезтой "Поиск".
"Поиск" стал своим для разнообразного и критически настроенного сообщества ученых. Фото: предоставлено гаезтой "Поиск".

Прорыв произошел только в 1989 году, когда Академия наук с огромным трудом все же добилась учреждения собственной газеты. В редколлегию вошли ученые с мировыми именами - Виталий Гинзбург, Евгений Велихов, Анатолий Собчак, Николай Петраков, Людмила Вербицкая, а также их молодые энергичные коллеги. Завоевать авторитет, а тем более стать своим для такого разнообразного, требовательного и критически настроенного научного сообщества крайне сложно. "Поиску" это удалось. Удалось даже в кризисные 90-е годы, когда закрывались институты, распадались целые коллективы, падали тиражи даже громких изданий, а некоторые вообще закрывались. "Поиск" выстоял потому, что был нужен науке. И потому, что журналистам хватило стойкости, профессионализма, упрямства, чтобы выстоять в условиях полного безденежья. За 30 лет не сорвано ни один номера.

Фото: Pixabay
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В поисках новостей журналисты дежурили в лабораториях, наблюдая за экспериментами, мотались по экспедициям, поднимались на сопки Камчатки и хребты Алтая, опускались на дно океана. Но никогда этот поиск нового не был погоней за сенсацией. Публикация в газете всегда остается гарантией знака качества. А когда на академию обрушилась лавина претензий и, казалось, она вообще может прекратить свое существование, журналисты газеты смогли не потерять ориентиров. Более того, вместе с учеными РАН они искали и находили достойные ответы, доказывали, что претензии необоснованны.

За эти годы сменилось более двух десятков руководителей ведомств, "руливших" наукой, а у "Поиска" как была, так и осталась верная ему аудитория. Более того, она стала намного больше. Сейчас "Поиск" стал мультимедийным порталом, теперь его видят не только подписчики печатной версии, но и телезрители, и завсегдатаи социальных сетей, а значит, резко помолодела и географически расширилась аудитория. У портала, который обновляется 10 раз в день, более 200 тысяч посещений в месяц, причем эта цифра стремительно растет. Каждый пятый читатель из-за рубежа. В планах создание версии на английском и китайском языках.

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Сегодня "Поиск", по сути, стал частью национального проекта по популяризации знаний и повышению престижа отечественной науки. И еще один феномен "Поиска". Его бессменным редактором все эти годы является журналист Александр Митрошенков. Факт, достойный Книги рекордов Гиннесса.

Поздравляя "Поиск" с тем, что он вырос до агрегатора новостей мировой и отечественной науки, президент РАН Александр Сергеев не удержался от шутки. Вспомнив математическую задачу об удвоении числа зернышек на каждой следующей клетке шахматной доски, стремящейся к величине 2/64 степени, он заметил: "Если ваша аудитория продолжит расти нынешними темпами, (каждый месяц вдвое), то лет через пять на Земле для нее не хватит жителей. Придется вербовать в читатели… население экзо-планет, которые ученые обещают скоро открыть".

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