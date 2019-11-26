Прорыв произошел только в 1989 году, когда Академия наук с огромным трудом все же добилась учреждения собственной газеты. В редколлегию вошли ученые с мировыми именами - Виталий Гинзбург, Евгений Велихов, Анатолий Собчак, Николай Петраков, Людмила Вербицкая, а также их молодые энергичные коллеги. Завоевать авторитет, а тем более стать своим для такого разнообразного, требовательного и критически настроенного научного сообщества крайне сложно. "Поиску" это удалось. Удалось даже в кризисные 90-е годы, когда закрывались институты, распадались целые коллективы, падали тиражи даже громких изданий, а некоторые вообще закрывались. "Поиск" выстоял потому, что был нужен науке. И потому, что журналистам хватило стойкости, профессионализма, упрямства, чтобы выстоять в условиях полного безденежья. За 30 лет не сорвано ни один номера.
В поисках новостей журналисты дежурили в лабораториях, наблюдая за экспериментами, мотались по экспедициям, поднимались на сопки Камчатки и хребты Алтая, опускались на дно океана. Но никогда этот поиск нового не был погоней за сенсацией. Публикация в газете всегда остается гарантией знака качества. А когда на академию обрушилась лавина претензий и, казалось, она вообще может прекратить свое существование, журналисты газеты смогли не потерять ориентиров. Более того, вместе с учеными РАН они искали и находили достойные ответы, доказывали, что претензии необоснованны.
За эти годы сменилось более двух десятков руководителей ведомств, "руливших" наукой, а у "Поиска" как была, так и осталась верная ему аудитория. Более того, она стала намного больше. Сейчас "Поиск" стал мультимедийным порталом, теперь его видят не только подписчики печатной версии, но и телезрители, и завсегдатаи социальных сетей, а значит, резко помолодела и географически расширилась аудитория. У портала, который обновляется 10 раз в день, более 200 тысяч посещений в месяц, причем эта цифра стремительно растет. Каждый пятый читатель из-за рубежа. В планах создание версии на английском и китайском языках.
Сегодня "Поиск", по сути, стал частью национального проекта по популяризации знаний и повышению престижа отечественной науки. И еще один феномен "Поиска". Его бессменным редактором все эти годы является журналист Александр Митрошенков. Факт, достойный Книги рекордов Гиннесса.
Поздравляя "Поиск" с тем, что он вырос до агрегатора новостей мировой и отечественной науки, президент РАН Александр Сергеев не удержался от шутки. Вспомнив математическую задачу об удвоении числа зернышек на каждой следующей клетке шахматной доски, стремящейся к величине 2/64 степени, он заметил: "Если ваша аудитория продолжит расти нынешними темпами, (каждый месяц вдвое), то лет через пять на Земле для нее не хватит жителей. Придется вербовать в читатели… население экзо-планет, которые ученые обещают скоро открыть".