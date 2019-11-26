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26.11.2019 22:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Доктор выдаст замуж

Главврач организует для медперсонала "ярмарки женихов"
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Неделя № 268(8026)
Главный врач детской поликлиники N 8 Челябинска вызвал горячий отклик в соцсетях, решив позаботиться о личной жизни своих сотрудниц. Для этого он разослал письма с предложением провести своеобразную "ярмарку женихов" в филиал Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина и еще несколько организаций.
В челябинской поликлинике No 8 работают 25 молодых незамужних женщин. Фото: Из архива МБУЗ ДГКП №8 Челябинска В челябинской поликлинике No 8 работают 25 молодых незамужних женщин. Фото: Из архива МБУЗ ДГКП №8 Челябинска
В челябинской поликлинике No 8 работают 25 молодых незамужних женщин. Фото: Из архива МБУЗ ДГКП №8 Челябинска

Как пояснил "РГ" главврач Антон Рыжий, в поликлинике не планировали предавать огласке свою инициативу - это произошло случайно. Однако большинство отзывов в соцсетях говорит о полезности начинания. В письме на имя начальника филиала Военно-воздушной академии он предложил отобрать "оригинальных, перспективных и, самое главное, желающих создать семью" для проведения совместного мероприятия по типу "клуба знатоков", где военнослужащие могли бы познакомиться с врачами и медсестрами поликлиники. И пояснил, что во вверенном ему учреждении большое внимание уделяется работе с коллективом, который преимущественно состоит из молодых незамужних женщин в возрасте от 20 до 40 лет. "По нашим наблюдениям, замужние дамы с благополучным семейным климатом являются самыми классными врачами и медицинскими сестрами", - заявил о проблеме главврач и предложил решить ее общими усилиями. Однако где-то произошла утечка информации, и письмо попало в интернет. Сначала его приняли за "утку", однако нашлись и те, кто начал горячо обсуждать необычную инициативу.

Фото: istock
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Одни предупредили главврача, что скоро его поликлиника опустеет - "врачей и так не хватает, а теперь и тех, кто есть, развезут по гарнизонам". Кое-кто из мужчин сообщил о желании принять участие в мероприятии и поинтересовался, почему это медперсонал предпочел всем прочим военных. Другие одобрили инициативу как возрождение добрых традиций. Ведь раньше курсантов всегда приглашали на дискотеки в традиционно женские педагогические и медицинские институты. Там молодые люди знакомились.

- Я стараюсь профессионально работать с коллективом, а для этого нужно знать его проблемы, чаяния и болевые точки, - рассказал "РГ" Антон Рыжий. - У врачей и медсестер работа отнимает много времени. От этого страдает личная жизнь. Для меня, как отца пятерых детей, эта ситуация показалась ненормальной. И я на общем собрании коллектива предложил организовать что-то вроде вечеров знакомств. Персонал идею одобрил и доработал, предложив проводить такие мероприятия в форме интеллектуальных игр, где сразу становится понятно, кто сидит с тобой за одним столом.

По словам главврача, приглашения он разослал не только военным штурманам, но и еще в несколько организаций. Главными критериями, которыми руководствовался при их выборе, - надежность и финансовый достаток претендентов, возможность содержать семью. "Ответы, правда, пока в неофициальном порядке, уже поступили, и я надеюсь, что все у нас получится и мероприятие состоится, - пояснил главврач. - Если, конечно, этому не помешает произошедшая "утечка" и вызванное ей внимание общественности".

Впрочем, в челябинском минздраве инициативному главврачу мешать не собираются. "Серьезно к этому относиться, конечно, не стоит, но подход креативный, - прокомментировала начинание представитель ведомства Марина Сергеева. - График у медперсонала действительно очень напряженный, поэтому надеемся, что идея главврача поможет коллективу в решении вопроса личной жизни".

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