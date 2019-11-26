1 декабря 1959 года, 60 лет назад, вышла "Баллада о солдате". Фильм ждало необыкновенное будущее, он получил больше 100 различных премий и номинаций.

Уже в 1960-м картина взяла два приза калифорнийского кинофестиваля "Золотые ворота" и премию "Давид ди Донателло", попала в основной конкурс Каннского фестиваля (призы "За лучший фильм для молодежи" и "За высокий гуманизм и исключительные художественные качества"). А в следующем, 1961-м, кроме прочих наград получила и Ленинскую премию. Снятый в другую эпоху, в иной жизни, фильм совершенно не устарел и в наше время. Совершившему подвиг солдату дают отпуск, он отправляется домой, а по пути помогает другим - так что от заветных шести суток остается всего несколько минут. Алеша Скворцов успевает обнять мать, попрощаться, пообещать вернуться - и уходит навсегда.

"Баллада о солдате", возможно, лучший, самый светлый и чистый фильм о войне из всех, что были сняты, но на свет он появлялся в муках. То, что он вышел к зрителю, - заслуга режиссера и соавтора сценария Григория Чухрая.

Для того чтобы рассказать о войне так, как в этом фильме, надо пройти через нее самому, и это в полной мере относилось к Чухраю и к его соавтору Валентину Ежову. Оба воевали, Чухрай был десантником, кавалером орденов Красной Звезды и Отечественной войны II степени. История Алеши Скворцова и девушки Шуры, случайно встретившихся, полюбивших друг друга и расставшихся навсегда, напоминает о его собственной жизни, но там все кончилось счастливо.

Герои фильма - Алеша и Шура. Случайно встретились, полюбили друг друга и расстались навсегда. Фото: РИА Новости

В увольнении, на танцах, курсант полковой школы 229-го отдельного батальона связи Чухрай познакомился с девушкой Ираидой. Но вскоре город заняли немцы, и молодые люди потеряли друг друга. А в 1944-м лейтенант Чухрай написал об этой встрече в "Комсомольскую правду". Ираида Пенькова прочла публикацию и откликнулась. 9 мая 1944 года они поженились и были вместе всю жизнь. В этом фильме Чухрай рассказывал о том, как могла повернуться его жизнь, сложись обстоятельства иначе.

Сейчас странно слышать о том, какое неприятие вызывала "Баллада о солдате". Директор картины четыре раза останавливал съемки - ему казалось, что фильм порочит Советскую Армию, часть съемочной группы ушла. На партийном собрании "Мосфильма" Чухрая рвали на части за клевету на советских людей. Его собирались исключить из партии, но потом дали строгий выговор с предупреждением.

Для нас "Баллада о солдате" - классика. А для человека сталинской эпохи, привыкшего к фильмам наподобие "Падения Берлина", простой и честный рассказ о чувствах и страданиях обычных людей был опасной ересью. Но Чухрай ничего не боялся: в 1956 году он выпустил свой первый игровой фильм, "Сорок первый", получивший спецприз Каннского фестиваля. Во время съемок на него написал донос соавтор, назвавший фильм "белогвардейской стряпней". После на Чухрая долго орал директор "Мосфильма" Иван Пырьев - тот имел дерзость отойти от утвержденного сценария. Но фильм понравился Хрущеву, а потом собрал 25 миллионов зрителей в прокате и имел оглушительный международный успех. Чухраю повезло - он был не только талантлив, но и удачлив.

Прямая речь

"Я не верила, что Володя может в меня влюбиться"

Сыгравший в фильме главную роль Владимир Ивашов в девяностые снимался мало и работал прорабом на стройке, грузчиком, разнорабочим. Он скончался в 1995-м после операции, которую ему сделал пьяный врач. О нем и о том, как складывалась судьба "Баллады о солдате", вспоминает его вдова Светлана Светличная, заслуженная артистка РСФСР:

- Встреча Володи Ивашова с Григорием Наумовичем Чухраем сформировала Володю. Они оба жили с честью и достоинством, как два родных человека. И когда Володи не стало, Григорий Наумович сказал на похоронах в Доме кино: "Не я должен быть на похоронах своего юного героя, а он должен быть на моих похоронах..."

Чухрай был очень рад, что он нашел для своей картины Жанну Прохоренко и Володю Ивашова - они были такими чистыми, такими светлыми и такими трогательными!

Григорий Наумович Чухрай воевал на семи фронтах и трижды был ранен. Фото: Валентин Мастюков / ТАСС

Когда картина вышла, и начальство, и Союз кинематографистов приняли ее без восторга, сочли проходной. Но в то время в Москве был "наш человек": родившийся еще в царские времена русский, эмигрант. Его звали Джерри Северн. Он приглашал нас с Володей в гости к себе в "Метрополь", и мне там платье подарил... Джерри предложил показать "Балладу о солдате" в Штатах на фестивале в Сан-Франциско. Жанна и Володя, Чухрай и его соавтор-сценарист Ежов поехали на этот фестиваль. Там картина произвела фурор. Тогда и у нас ее пересмотрели, переоценили, и она вышла во всех уголках страны.

Там были и прекрасный сценарий, и замечательный композитор, музыка была такая точная! А дикторский текст! А Жанночка Прохоренко с ее косой и глазами олененка! И у Леждей там была лучшая в ее жизни работа...

А какими бедными тогда мы все были! Когда фильм везли на фестиваль в Сан-Франциско, задержали самолет - ждали Жанну Прохоренко. Объявившись, она сказала: "Я дошивала это белое пальто!" То самое пальто, в котором она пришла в аэропорт...

"Баллада о солдате" стала моей судьбой. Я посмотрела картину, увидела Володю и начала мечтать стать его женой. При этом я не верила, что Володя может в меня влюбиться так же, как я в него. Когда я видела его на экране, мне казалось, что они с Жанночкой должны быть вместе и в жизни. Но, слава богу, у Жанны был свой кавалер, и у меня получилось.

Справка "РГ"

Кто вы, мистер Северн?

Джерри Северн (Герман Васильевич Севастьянов) родился в 1905 году в Москве в семье оперного антрепренера. Учился в Санкт-Петербургском морском корпусе, во время Гражданской войны эвакуировался вместе с ним в Турцию. Поступил в Морскую академию Королевства Югославия. Бросив учебу, работал шофером, затем помощником администратора русской балетной труппы Соломона Юрока. Затем получил подданство США и взял имя Джерри Северн, во время Второй мировой служил в американских ВВС.

После войны занялся бизнесом, в конце 50-х наладил деловые контакты с СССР. Сотрудничал с советской текстильной промышленностью. Помог советской кинематографии выйти на международные фестивали, благодаря Северну-Севастьянову фильмы "Летят журавли" и "Баллада о солдате" получили международное признание.

Скончался в 1974-м в Швейцарии.