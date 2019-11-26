Как развивается пешеходная инфраструктура российских городов?

В последние годы в России много внимания уделяется улучшению качества пешеходной инфраструктуры. В городах появляются удобные тротуары, безопасные пешеходные переходы, создаются велодорожки и проектируются улицы, куда вообще закрыт доступ машинам. Все это самым положительным образом сказывается на уровне безопасности.

Так, по данным ежегодного рейтинга The Economist Intelligence Unit и журнала The Economist, Москва заняла 40-е место в рейтинге самых безопасных городов мир. Более того - оказалось, что конкурировать с западными столицами могут еще четыре российских города. По данным рейтинга безопасности городов, составленного сервисом Numbeo, из 331 города мира Нижний Новгород занимает 51-е место, Новосибирск - 208-е, Екатеринбург - 201-е, а Северная столица - 134-ое. Москва, выходит, примерно в середине рейтинга - на 144-ой строчке.

При составлении таких рейтингов учитывается, прежде всего, безопасность пешеходов. В России она неуклонно повышается. Так, по данным официальной статистики аварийности за прошедшие 10 месяцев 2019 года в стране было совершено 36,6 тысяч наездов на пешеходов - на 5,1% меньше, чем за тот же период 2018-го. Примерно в каждом десятом случае авария привела к гибели пешехода. В прошлом году число жертв было больше почти на 12%.

Цифры все еще пугают, но позитивная тенденция хорошо заметна. Главная цель - свести на нет ДТП со смертельным исходом. Согласно федеральному проекту "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в проекте отмечается стремление к 2030-му году к нулевому показателю. Но значительный скачок в повышении уровня безопасности произойдет раньше - в 2024-ом в авариях уже не должно гибнуть более 4 человек на 100 тысяч населения (так называемый показатель социального риска).

Решать существующие проблемы придется в непростых условиях. Так, исследования того же The Economist Intelligence Unit говорят о том, что сейчас более половины (56%) всех живущих на планете людей живут в городах, а примерно через 40 лет этот показатель вырастет до 68%. Бурная урбанизация приводит к росту городов и меняет их облик, и реагировать на изменения нужно максимально быстро. Вместе с притоком людей растет и число автомобилей. В России по данным на начало года насчитывалось более 43,5 миллионов машин. Такое количество личного транспорта формирует массу проблем, без комплексного решения которых невозможно сделать улицы полностью безопасными для пешеходов.

- В первую очередь, надо стремиться повышать культуру среди всех участников дорожного движения, - говорит глава Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. - Просветительская работа должна быть направлена не только на автомобилистов, но и на пешеходов, которые нередко оказываются под колесами машин по собственной вине.

Созданием в стране качественной пешеходной инфраструктуры занимаются уже не один год. Однако вывести работу на совершенно новый уровень позволяют задачи, поставленные национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- К 2024-му году, например, почти 51% автомобильных дорог регионального значения должны быть приведены в нормативное состояние (сейчас этот показатель находится на уровне 44,1%), - поясняет Михаил Черников. - Что касается городских агломераций, то к этому времени должно быть приведено в порядок 85% дорожной сети - пока нормативному состоянию соответствуют 46% дорог. В результате число мест концентрации ДТП должно снизиться на 50%.

Еще один глобальный нацпроект называется "Жилье и городская среда". Его цель - на 30% увеличить значение индекса качества российских городов к 2024 году. Усилия сконцентрировали на шести видах пространств: улично-дорожная сеть, жилье, зеленые зоны, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, а также общегородские пространства. Качество определяют сразу несколько критериев. Учитывается уровень безопасности, комфорта, экологичности, разнообразия, современности и эффективность управления. Реализация проекта должна привести к тому, что в 2024-ом число российских городов с неблагоприятной городской средой сократится в два раза.

В последнее время многие наверняка заметили, насколько активно наводится порядок с парковочными зонами в городах. Оставить машину как попало больше просто нельзя. Автомобиль сразу эвакуируют, а владельцу приходит довольно крупный штраф. В Москве, например, некоторые нарушители даже не успевают снять деньги в банкомате или расплатиться за покупки в магазине до того, как их брошенный на тротуаре транспорт увозят на штрафстоянку. Меры довольно жесткие, но как иначе приучить парковаться только там, где разрешено? И дело тут даже не в нарушении правил, а в безопасности пешеходов. Ведь припаркованный вторым рядом или вплотную перед пешеходным переходом автомобиль закрывает обзор другим участникам движения. Когда человек оказывается на дороге, у водителя не остается времени, чтобы затормозить. Итог - трагедия. Ну и, само собой, гулять по тротуару, где нет машин, приятнее и комфортнее. Все помнят, как буквально несколько лет назад практически любая улица представляла собой хаотичную парковку. Теперь у нас появились пешеходные зоны, которыми восхищаются даже иностранцы.

Взять хотя бы столичную программу "Моя улица", благодаря которой за несколько лет были приведены в порядок десятки городских транспортных артерий. Тротуары оборудуют по совершенно новым стандартам. Подход изменился буквально ко всему: высоте бордюров, освещению, качеству тротуарной плитки и так далее.

Не менее важная часть - доступность этой среды для маломобильных граждан. Поэтому пешеходные зоны делают так, чтобы человек на инвалидной коляске не думал, где ему съехать с бордюра или наоборот забраться на него - везде есть плавный спуск. А если вдруг такового нет, пожаловаться на проблему можно прямо со смартфона, отправив сообщение на портал "Наш город". Власти будут обязаны оперативно привести территорию в порядок и отчитаться перед заявителем.

Некоторые улицы преобразились так, что москвичи после проведенной реконструкции стали узнавать их разве что по знакомым фасадам домов. Тротуары стали заметно шире, появились современные лавочки, яркое и при этом энергосберегающее освещение.

Обновленную Тверскую, например, разделили на две зоны: техническую, ограждающую людей от проезжей части, и пешеходно-прогулочную. Гулять стало приятнее и безопаснее. Не узнать теперь Садовое и Бульварное кольцо. Вдоль всей длины последнего, например, еще и велодорожки организовали. И не просто начертили их краской, а физически отделили от проезжей части барьером из припаркованных машин, установив вдобавок специальные велосветофоры на перекрестках. Комфортнее стал для пешеходов Новый Арбат, Газетный, Вознесенский и Никитский переулки, улицы Моховая, Манежная и Охотный ряд, Большая и Малая Дмитровка - да вообще весь центр столицы. Мясницкая и Покровка так вообще превратились в Мекку столичных гуляк - там теперь людно даже в будни. Но главное - улицы стали безопаснее.

За 10 месяцев этого года число смертельных наездов на пешеходов в Москве снизилось более чем на 21%. И это при том, что число пешеходов на улицах увеличилось почти в четыре раза. Просто те, кто раньше игнорировал променады, теперь ввели их в обычай.

Появляются в стране и новые, полностью пешеходные улицы и зоны. Так, если Арбат в Москве отдали пешеходам еще в прошлом веке, то в наши дни такой статус присвоили Рождественке, Кузнецкому мосту, Столешникову и Камергерскому переулкам. Делают такие улицы и в области - в Сергиевом Посаде, Балашихе, Наро-Фоминске, Щелкове. В одном только 2016 году такими зонами обзавелись 16 подмосковных городов. Другие регионы также постепенно переходят на этот путь. Вот недавно пешеходной стала улица профессора Баранова в Калининграде.

Зоной повышенной опасности всегда были пешеходные переходы. Одна из приоритетных задач - сделать их как можно безопаснее. Например, посредством дополнительной подсветки "зебры". Лампы устанавливают прямо над переходом на верхней консоли. Они мигают синхронно с цветовым сигналом. Также дополнительно подсвечиваются знаки 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход". Этот метод уже успешно опробовали в Зеленограде. Еще один вариант - подсветка угловых опор светофоров. Она дублирует сигнал на основном блоке, загораясь красным, желтым и зеленым цветом. При этом знаки переходов начинают мигать синхронно со светофором. Решение уже опробовали на регулируемом пешеходном переходе в Москве. Планы установить такую технику есть и в Калуге.

Регионы также работают в этом направлении. Например, в Ялте в Крыму на объездной дороге до конца 2019-го тоже установят светофоры с подсветкой. Не отстает Свердловская область - там до 2020-го хотят привести к требованиям национальных стандартов сразу 500 нерегулируемых пешеходных переходов у школ и детских садов. Сделать зебры безопаснее планируют и в Подмосковье - дополнительной подсветкой оборудуют более 40 пешеходных переходов в трех областных городах. Работу новой техники будут тщательно мониторить. Если эксперимент окажется удачным, такие переходы построят и в других городах. Еще одно хитроумное решение родилось в Ярославле. Дублировать сигналы светофора на переходах там будет светодиодная плитка. Даже если пешеход смотрит вниз, уткнувшись в смартфон, он все равно заметит "красный" или "зеленый". И тогда уж точно не выскочит на дорогу.

"Положительные тенденции есть. Снижается число погибших и пострадавших пешеходов. Изменились стандарты. Появились широкие тротуары, на которых пешеход чувствует себя комфортно и безопасно. Автомобилисты научились правильно парковаться, и другие водители стали быстрее замечать пешехода на проезжей части. Но проблемы все-таки есть. Например, пока еще очень мало камер, фиксирующих непропуск пешехода. Да и штраф за это нарушение должен быть выше. Островки безопасности, которые сейчас создают на многополосных дорогах, должны быть приподняты выше. Те, что сейчас, автомобиль легко перелетает, и защитная функция теряется", - считает председатель движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов. По его словам, усиливать работу следует и на информационном фронте, так как пешеходов следует учить основам дорожной безопасности в том же объеме, что и водителей.

Повышать уровень культуры всех участников дорожного движения в тесной связи с Госавтоинспекцией помогают общественные организации. Одной из наиболее заметных акций всероссийского масштаба стал совместный проект Госавтоинспекции МВД России и экспертного центра "Движение без опасности" "Культура на дорогах"

"Кампания сконцентрировалась сразу на нескольких аспектах - правильная расстановка дорожных знаков, освещение, снижение скоростного режима, использование световозвращающих элементов и обучение правилам перехода дороги. Это еще один поступательный шаг, который сделан в рамках повышения безопасности пешеходов. Сегодня сделано уже немало, еще недавно в России было просто не принято пропускать пешеходов, а сейчас это уже устойчивая положительная тенденция. Отдельная тема - пожилые пешеходы. Работе с этой аудиторией мы уделяем особое внимание. Доносим информацию по всем каналам, задействуем телевидение, радио, печать и сеть интернет. Параллельно работаем с населением в регионах напрямую. И это дает положительные результаты, аварийность снижается, люди остаются живы", - рассказала "РГ" член правительственной комиссии по БДД, президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре.

В целом число ДТП с пешеходами сокращается в населенных пунктах по всей России. За первые 10 месяцев этого года число наездов в Московской области уменьшилось на 8,1%, в Ленинградской - на 3%, Новосибирской - почти на 25%, Омской - на 7,4%. Пока все говорит о том, что стратегия выбрана верно. Однако до достижения нулевого порога смертности еще предстоит пройти большой путь. Так или иначе, уже сейчас инфраструктурные изменения ведут к тому, что все больше людей будут с удовольствием гулять по улицам родных городов, то есть пешеходов станет больше. В Москве, например, ожидается, что к 2023 году их число вырастет в три раза - до 600 млн человек в год. Это здорово! И это огромная ответственность.

Материал подготовлен в рамках Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".