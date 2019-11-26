Камеры будут следить за крышами более 800 нежилых объектов в Москве

В Москве в осенне-зимний период помогать обеспечивать контроль за состоянием двускатных кровель будут новые камеры видеонаблюдения. Они будут отслеживать образование наледи на крышах 800 нежилых строений. Об этом сообщил начальник Объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Семенов.

По данным Семенова, под повышенный контроль возьмут кровли домов в центральной части города. Здесь сосредоточено большинство двухскатных металлических кровель, зачастую офисных строений, рядом с которыми проходят тротуары и бывает многолюдно. Объекты, неохваченные видеоконтролем, будут осматривать инспектора с выходом на место. Ежедневную эту работу смогут вести порядка 70 специалистов, еще около 130 человек при необходимости смогут привлечь из других инспекций.