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26.11.2019 17:38
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай не допустит "цветной революции" в Гонконге

Принятием законопроекта о правах человека и демократии в Гонконге сенат США откровенно поддержал радикальные силы и насилие в специальном административном районе КНР, грубо вмешался во внутренние дела Китая, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В настоящее время перед Гонконгом стоит вовсе не так называемый вопрос "прав человека" и "демократии". Гораздо более насущный вопрос - положить конец насилию, восстановить общественный порядок, защитить верховенство закона. Наглые действия американской стороны лишь подрывают правопорядок, что идет вразрез с чаяниями населения Гонконга.

Ряд фактов показывает, что беспорядки в Гонконге являются поддерживаемой США "цветной революцией". Многие жители Гонконга знают, что такие революции не оставляют после себя ничего, кроме шрамов на теле общества. Именно поэтому 7 миллионов 500 тысяч гонконгцев и 1 миллиард 400 миллионов китайцев ни в коем случае не допустят того, чтобы трагедия "цветной революции" повторилась в Гонконге.

Вашингтон должен немедленно прекратить поддержку насилия и преступлений, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, принимая пустые законодательные акты и навязывая свою волю другим странам. Китайская сторона предпримет все необходимые контрмеры, если в Вашингтоне продолжат упрямиться. Все попытки США подорвать порядок в Гонконге нанесут удар по самим же Соединенным Штатам.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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