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26.11.2019 17:28
Рубрика: Общество

В Швейцарии найден идеально сохранившийся клад времен Нерона

Текст: Денис Передельский
Фото: Nicole Gebhard / Archaologie Baselland Фото: Nicole Gebhard / Archaologie Baselland
Фото: Nicole Gebhard / Archaologie Baselland

На северо-западе Швейцарии в кантоне Листаль археологи по подсказке местных жителей обнаружили богатый клад римского периода, состоявший из 293 серебряных динариев.

Как сообщает The History Blog, клад был обнаружен недалеко от городка Праттельн на склоне горы Адлерберг. Он был надежно спрятан в лесу. Сообщается, что самостоятельно археологи вряд ли бы его обнаружили. Место предполагаемого нахождения сокровищ им указал местный археолог-любитель, который ранее обследовал лес с металлоискателем.

Фото: YouTube
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Отмечается, что все 293 монеты сохранились очень хорошо. Это удивительно, поскольку они были обнаружены в обыкновенной земляной яме без какого-либо "контейнера". Археологи пока не обнаружили ни фрагментов горшка, в котором могли бы быть спрятаны монеты, ни фрагментов ткани.

Однако несомненно то, что монеты были спрятаны в одном месте и в одно время. Они датированы I и II веками нашей эры, то есть римским периодом. Самый старый динарий в сокровищнице был отчеканен при императоре Нероне. Самые молодые монеты были отчеканены в Риме при императоре Коммоде в 181-182 гг. н.э.

По традиции, именно по чеканке монет археологи и датировали находку. Считается, что клад был зарыт в период, к которому относятся наиболее молодые монеты. То есть, кто-то спрятал сокровища в конце II века.

Исследователи отмечают, что владелец клада, вероятно, был богатым человеком. В тот период времени 300 серебряных динариев составляли жалованье легионера за полгода.

Кстати, найденный клад стал второй по величине "коллекцией" римского серебра, когда-либо найденной на территории Швейцарии. Первыми в списке следуют так называемые сокровища Августы Раурики.

Тот клад состоял из 187 монет III века и предметов, изготовленных из серебра. Его вес составлял около 58 кг. Однако и новый клад имеет свою ценность.

Во-первых, это самый большой монетный клад римского серебра в Швейцарии. Во-вторых, он самый "чистый" - монеты I и II веков на 100 процентов состояли из серебра, а в монетах III века этого металла было менее трех процентов.

Кроме того, ценность клада из Праттельна повышает то, что монеты в нем находятся в исключительно хорошем состоянии.

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