Колобков: WADA не услышало позицию наших экспертов

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирному антидопинговому агентству (WADA) запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать только "чистых" российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить национальные российские команды выступать под своим флагом.

"Действительно, вчера официально были получены рекомендации комитета по соответствию. Они основаны на приведенном анализе департамента по расследованиям WADA, который, в свою очередь, был основан на выводах привлеченных экспертов университета Лозанны", - приводит слова Колобкова РИА Новости.

Напомним, WADA запустило процедуру лишения статуса соответствия российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы в WADA в начале 2019 года. По ходу расследования у WADA возникли вопросы, по которым российская сторона предоставила разъяснения. Однако WADA они не удовлетворили.

"Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с нашим докладом. К сожалению, позиция наших экспертов не была услышана. И были приняты эти рекомендации", - подчеркнул Колобков.

Если WADA примет рекомендации комитета по соответствию, то у России будет возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

"Считаю, что у РУСАДА достаточно юридических оснований, чтобы оказать защиту российскому спорту. В том числе юридических. Если РУСАДА будет оспаривать это решение, то рассмотрение перейдет в плоскость Спортивного арбитражного суда (CAS), где уже будут заново рассмотрены доказательства, опрошены эксперты. И я уверен, что наши эксперты найдут достаточно аргументов, чтобы ответить на многие вопросы", - отметил министр спорта РФ.

При этом, по мнению Колобкова, на данный момент было бы поспешно утверждать, что WADA примет все санкции, рекомендованные в докладе комитета по соответствию. Исполком организации рассмотрит этот доклад 9 декабря в Париже.