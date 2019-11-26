Корреспонденты "РГ" о том, почему зимой за границей жить холодно

В январе 2017 года снегопад парализовал Болгарию, уровень снежного покрова достигал 40-70 см, что привело к ограничению движения на дорогах. Некоторые крупные реки замерзли. Отдельные регионы и населенные пункты были отрезаны от водо- и электроснабжения. Для жителей города Свиленград (на фото) та зима стала самой холодной в истории.
Шуба - лучший халат
В Италии отопление включается неравномерно. По правилам снабжения страна поделена на шесть климатических зон по средним температурным показателям. Для каждой из них прописано конкретное количество часов в сутки, во время которых позволяется включать батареи. Например, в сицилийском городе Палермо можно прогревать жилища с 1 декабря по 31 марта в течение максимум восьми часов в сутки, тогда как в Милане отопление в домах может работать с 15 октября по 15 апреля, но не более 14 часов в сутки. В исключительных ситуациях, когда температура за окном резко падает ниже установленного значения, муниципальные власти могут разрешить более раннее начало отопительного периода.
Правила также регулируют вопрос о допустимой максимальной температуре в жилых помещениях и офисах - она не должна превышать 20 градусов по Цельсию плюс-минус 2 градуса погрешности. В индустриальных помещениях и на производстве лимит составляет 18 градусов. Нарушителям может грозить штраф, поскольку именно эта температура считается на Апеннинах оптимальной для жизни и работы.
В голове итальянца никак не укладывается, что в доме может быть всегда +25, а то и больше. Отопление для них - это не только весьма больной вопрос, но и повод для гигантского стресса и финансового напряжения. С наступлением зимнего периода перед каждой среднестатистической семьей встает почти риторический выбор: платить за отопление каждые два месяца 250-300 евро либо добровольно превращаться в "капусту", надевая на себя дома чуть ли не шубу?
Для того чтобы не ставить итальянцев перед таким жестким выбором, многочисленные печатные и онлайн-издания щедро делятся разнообразными оригинальными лайфхаками на тему "как пережить зиму в Италии в тепле и не разориться на отоплении". Учитывая, что большинство итальянцев зимой не могут себе позволить в квартире температуру выше 15 градусов, им приходится следовать некоторым полезным советам и идти на разные ухищрения. Так, те, кто в не состоянии приобретать новомодные электрические матрасы, перед сном вынуждены разогревать постель феном для волос, чтобы потом бесстрашно нырнуть в нее, не испытывая неприятных ощущений. А утром, когда центральное отопление выключено, многие итальянцы придерживаются принципа "не бывает плохой погоды дома, бывает неподходящая одежда". Поэтому многие на Апеннинах расхаживают по дому, накрывшись огромными пледами. К счастью, в последнее время, аккурат к зиме, в местных магазинах появились пледы-жакеты, которые не стесняют движения. Среди хитов продаж этого года также лидируют специальные USB-тапочки с подогревом, которые заряжаются от компьютера. Для того, чтобы сэкономить на отоплении в те короткие часы, когда кондоминиум включает батареи, многие итальянцы используют самодельные алюминиевые или керамические панели, которые отражают тепло, либо чередуют согревающие помещения устройства, попеременно включая батареи и специальные термовентиляторы, которые не потребляют много энергии и нагревают квартиру за довольно короткий промежуток времени.
Сначала согреть себя, а потом квартиру
В японских домах отсутствует центральное отопление, отчего в зимнюю пору там действительно зябко. Местные жители обогреваются с помощью кондиционеров. Электроэнергия в Стране восходящего солнца стоит дорого, поэтому любителям тепла приходится серьезно раскошеливаться. Японцы стараются включать кондиционер как можно реже, использовать его только в одной комнате, а не во всех помещениях, что позволяет в итоге несколько сэкономить. Понятно, что, уходя на работу, японцы отключают обогрев воздуха и в конце дня возвращаются в холодные квартиры.
В современных домах предусмотрен обогрев полов. Люди с более скромным бюджетом могут покупают электрический ковер с пультом управления, с помощью которого можно отрегулировать температуру. Как правило, его кладут под обычный ковер.
Японцы зимой стараются согреть себя, а не окружающее пространство. Здесь им на помощь приходят самые разные приспособления. Электрические одеяла и простыни - вполне ходовой товар на японских островах. Привычные для нас обогреватели здесь тоже в почете. Многие покупают специальные обогревалки для ног или носят дома "хантэн" - традиционный японский ватник.
Греет вера в теплую зиму
Население надеется на теплую зиму, чтобы уменьшить непомерные счета на электричество. Раз в месяц по квартирам ходят контролеры, которые проверяют расход электроэнергии. В подъездах висят строгие предупреждения, чтобы в обозначенное время жильцы непременно были дома. И это, конечно, делается неспроста, чтобы предотвратить махинации со счетчиками.
Особую актуальность проблема экономии электроэнергии возникает перед отопительным сезоном. Компания "Топлофикация София", озабоченная большими долгами граждан, выпустила рекомендации на этот счет. Вероятно, следование им позволит в какой-то степени снизить нагрузку на кошелек. Так, специалисты советуют использовать оставшееся тепло духовки. Если выключить духовку на 10 минут до окончания времени выпечки, можно сэкономить до 20 процентов от суммы за электроэнергию на работу оборудования. Кроме того, предлагается готовить с крышкой и использовать в максимальной степени скороварки, а не электроплиту. Так можно добиться экономии электричества до 20 процентов.
Для приготовления пищи на плите рекомендуют использовать посуду с толстым дном - неравномерность в 1 миллиметр на дне кастрюли приводит к перерасходу 15 процентов электроэнергии. И, конечно, самый главный совет от "Топлофикации": снижение зимой температуры помещения на 1 градус позволит уменьшить счет на электричество на 10 процентов. Можно также поэкспериментировать со снижением температуры нагревателя воды, что также поможет сэкономить.
В социальных сетях горожане обмениваются житейским опытом, как комфортно перезимовать и не сильно залезть себе в карман для расчета за электроэнергию. Некоторые пользователи предлагают выключать зимой радиаторы в комнатах, которые не часто используются. Есть и такие советы, как, например, использование электрической простыни. Она кладется под обычную простыню и нагревает постель, а сверху может быть пуховое одеяло. Наиболее продвинутые граждане советуют покупать бытовую технику с таймером. Например, стиральная машина включится ночью, когда тариф на электроэнергию наиболее низкий. Есть и такие экзотические рекомендации, как проведение дымохода в окно и приобретение печи-камина. Дрова в Болгарии стоят намного дешевле электричества.
Некоторые жители Софии подходят к проблеме сбережения электроэнергии с другой стороны, полностью утепляя квартиры снаружи. В городе зачастую можно видеть строительные леса у многих домов. Причем городские власти обещают льготный кредит на проведение таких ремонтных работ.
Самые хитрые греются о теплые стены соседей
Например, чтобы не тратить напрасно воду, многие хозяева уже давно оборудовали свои дома и квартиры посудомоечными и стиральными машинами, которые расходуют ее экономно, и на человека, который моет за собой посуду под краном или стирает вручную, смотрят косо. А чтобы не тратить при этом деньги на электроэнергию, поляки выбирают тариф, по которому в разное время суток она дешевле, и хозяйственные заботы - мойку, стирку и глажку - оставляют на ночь.
Что касается экономии на отоплении, для этого в частных домах в Польше с угольных печей переходят на газовые. Причем органы местного самоуправления в большинстве регионов возмещают жителям часть суммы в рамках государственной программы "Чистый воздух", цель которой - борьба со смогом. В прошлом году правительство выделило на эти цели более 100 миллиардов злотых, которые распределяются по регионам страны.
Как пояснила "Российской газете" жительница Вроцлава Юлия Нещеловска, очень важно, чтобы дом держал тепло. Для этого хозяева приглашают специалистов с тепловизором, и те проверяют, какие части дома пропускают холод, затем дом утепляют. И тогда современные конвекторные газовые печи позволяют расходовать тепло с умом, так что можно добиться значительной экономии. "Обычно все жители частных домов программируют печь на разные режимы для дня и для ночи. В нашем доме температура днем не превышает 20 градусов, причем печь топится с пяти утра до десяти вечера. В некоторых домах время отопления заканчивается позже - это зависит от образа жизни жильцов. Кроме того, если в доме есть камин или печь, при похолодании можно топить дровами. А летом мы не топим вовсе".
В многоквартирных домах экономить на отоплении сложнее, но и тут поляки не теряются. Широко распространена схема, при которой жители выключают батареи, уходя из дома с утра, а на ночь устанавливают "режим комфорта" на 15 градусов. Самые хитрые жители многоэтажек вообще отключают отопление в расчете на то, что тепло из соседских квартир не даст им замерзнуть.
Держи сон в холоде
Примерно половина всех зданий (в том числе 40 миллионов домохозяйств) в ФРГ отапливается газом, еще четверть - мазутом. Однако владельцы старых котлов предпочитают не менять их на новые, а переходить на газ. В новых домах также набирают популярность тепловые насосы, но пока их доля в общей отопительной системе составляет не более двух процентов.
Между тем прогнозы на этот год неутешительны: коммунальщики обещают рост цен на газовое отопление до пяти процентов, так что важно подобрать выгодный тариф. Те, кто использовал прошлой зимой базовый, заплатили в среднем по Германии 1121 евро, а самый дешевый - всего 755, отмечает обозреватель портала Verivox Валерьян Фогель. По его словам, жителям домов с масляными батареями тоже рано радоваться: в конечном итоге отопление помещений с помощью нефтепродуктов обходится на 111 евро в год дороже газового. Расценки тут сильно зависят от колебания цен, так что "важно заправить баки в подходящий момент".
Как подсчитали скрупулезные немецкие эксперты, "каждый градус экономит примерно 6 процентов" в денежном выражении. Так что прогрессивные граждане устанавливают у себя термостаты - приборы для регулирования температуры. Они стоят от 10 до 50 евро и служат около 15 лет. А вот переносные обогреватели, работающие от розетки, "едят" слишком много энергии, так что от них немцы отказываются. Итак, в жилом помещении рекомендуется поддерживать среднюю температуру на уровне 23 градусов. Теплее всего должно быть, понятное дело, в ванной комнате, в детской - достаточно 22 градусов, в гостиной - 20, ну а спят рачительные немцы и вовсе при 15-16 градусах. Охлаждать квартиру ниже этой отметки не рекомендуется - это чревато появлением плесени. К тому же прогреть помещение с 12 градусов слишком энергозатратно. Так что даже в отсутствие хозяев батареи лучше не отключать.
Радиаторы нельзя заставлять мебелью и завешивать шторами - иначе они будут работать "вхолостую", а на кошелек ляжет дополнительная 15-процентная нагрузка. В целях экономии энергии эксперты советуют не держать окна и форточки открытыми, но, напротив, задраивать наглухо все щели. Изолента обойдется всего в 30 евро, зато позволит сэкономить 30 процентов на отоплении. Конечно же, при этом надо проветривать комнаты хотя бы два раза в день по десять минут, полностью отключая отопление. То же самое касается зазоров между дверью и полом - их не должно быть. Ну а в старых панельных домах, построенных между 1950 и 1970 годами прошлого века, жители еще и прокладывают тонкие стены за батареями специальными панелями, поддерживающими тепло. Наконец, особо изобретательные граждане покупают специальные насадки для душа, чтобы экономить и на нагревании воды.
По дому в шортах не гуляют
Подсчитано, что в среднем французские семьи, чтобы согреться, тратят до полутора тысяч евро в год, что составляет, по данным головной энергораспределительной компании страны Electricite de France, почти две трети от общего объема потребляемой ими электроэнергии.
Поэтому экономить на отоплении и на электричестве для французов - это суровая необходимость. Особенно для тех, у кого доходы невелики, а это, как показало исследование института ODOXA, пенсионеры и семьи, где суммарный заработок колеблется в пределах от 1500 до 2500 евро в месяц.
Как экономить? Программируя включение отопительных батарей только на те часы, когда жильцам это крайне необходимо. Обычно за полчаса до утреннего подъема, а также под вечер, когда все члены семьи возвращаются домой, кто с работы, кто с учебы. Днем квартира не отапливается.
У французов нет привычки в осенне-зимний период расхаживать по дому в одной тенниске и шортах. Утепляются, а температуру, скажем, гостиной или столовой держат на уровне не более 19-20 градусов. Для спальни еще ниже - 17 градусов. Снижение температуры в жилье на одни градус уменьшает счет за электричество на целых семь процентов.
Сэкономить можно также, включая стиральную машину или посудомоечную ближе к полуночи. Во Франции существуют два тарифа на электричество: полный с 7.00 до 23.00 и льготный, то есть почти в полтора раза меньший, с 23.00 до 7.00. Так что, когда из квартиры надо мной, где проживает многодетная семья, ночью начинает исходить равномерный гул, вопросов по поводу того, что это, не возникает.
Вот уже немало лет французское государство всячески подталкивает граждан экономить энергию не только с помощью тарифов на нее, но и используя фискальные рычаги. Так, те, кто осуществляют работы по теплоизоляции жилья, имеют право на снижение налогооблагаемой суммы при подаче декларации, а, следовательно, могут серьезно уменьшить свой подоходный налог. Также всячески, в том числе и с помощью льготных кредитов, поощряется приобретение энергосберегающего оборудования, такого, как нагреватели с повышенной энергоотдачей и солнечные батареи.