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26.11.2019 20:39
Рубрика: Власть

Спутник-инспектор

"Космос-2542" протестирует орбитальную группировку
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8025)
Спутник военного назначения, отправленный на орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1", внесен в каталог объектов российской системы контроля космического пространства. Бортовая аппаратура спутника, которому после вывода на орбиту присвоили порядковый номер "Космос-2542", работает штатно, с ним поддерживается устойчивая связь. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Минобороны России.
Военный спутник "Космос-2542" с космодрома Плесецк на орбиту вывела ракета-носитель "Союз-2.1". Фото: mil.ru Военный спутник "Космос-2542" с космодрома Плесецк на орбиту вывела ракета-носитель "Союз-2.1". Фото: mil.ru
Военный спутник "Космос-2542" с космодрома Плесецк на орбиту вывела ракета-носитель "Союз-2.1". Фото: mil.ru
Фото: Craig Bailey/FLORIDA TODAY via USA TODAY NETWORKSpace X Launch
Видео: SpaceX вывела на орбиту 60 спутников связи

Известно, что новый военный спутник создан на базе унифицированной многофункциональной космической платформы. Его оптическая аппаратура позволяет производить съемку поверхности Земли. Но, пожалуй, главная миссия этого аппарата - контролировать работоспособность других орбитальных объектов. Не случайно такие аппараты еще называют спутниками-инспекторами. Они сконструированы таким образом, что могут перемещаться по орбите и проводить с минимально возможного расстояния внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других спутников. Кроме того, орбитальные инспекторы при необходимости способны получать информацию с чужих аппаратов. Правда, об этой их функции военные предпочитают не распространяться.

В составе нашей орбитальной группировки - более 150 спутников. Причем около 70 процентов находятся под управлением Космических войск ВКС России.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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