Любителей футбола ждет новый фильм про легендарного вратаря Яшина

Новый художественный фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" выходит в прокат 28 ноября как раз в год 90-летия великого футболиста.

Черный Паук, Черная Пантера - такими прозвищами награждали Льва Яшина. Он был полноправным хозяином не только своих ворот, но даже некоторых матчей. После поражения на чемпионате мира в Чили ему пришлось уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим - единственным вратарем за всю историю футбола, получившим "Золотой мяч". Лучшим, по мнению ФИФА, вратарем ХХ века...

При просмотре нового фильма отечественный зритель в какой-то момент переживет состояние, похожее на то, какое было у него в прошлом году во время матча Россия - Испания на ЧМ по футболу, где наша сборная победила. Ответим на вопрос, который все равно все будут задавать: похож ли новый фильм на "Движение вверх"? Немного похож, но у фильма про Льва Яшина свое творческое лицо, и сделан он другим почерком, хотя те, кто видел "Движение вверх", при просмотре, скорее всего, вспомнят об этой работе.

Три причины, почему стоит идти смотреть фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".

Первая - очень удачный выбор главного героя. Можно сравнить актера-дебютанта Александра Фокина с Джейком Джилленхолом (во всяком случае иногда улыбка и взгляд точно совпадают). Такая же самоотдача в работе над ролью и море обаяния. Мы получили новую звезду. Его партнерша - Юлия Хлынина. При ее первом появлении в фильме неизбежны аналогии с "Девчатами" - советским фильмом 1961 года и Надеждой Румянцевой в роли Тоси. Потом это пропадает, но привет из прошлого остается.

Неизменно в черном свитере с эмблемой "Динамо"... Яшина называли и Черной Пантерой, и Черным Пауком, и даже Черным Осьминогом. Фото: РИА Новости

Второе - удачная стилизация эпохи. Художники фильма - и по костюмам, и декораторы - заслуживают добрых слов. И браво кастинг-директорам: персонажи массовки, статисты - от болельщиков и переводчицы (вы узнаете красавицу актрису из фильма "Балканский рубеж") до бабушек у подъезда подобраны так, словно над картиной работал советский кинорежиссер уровня Гайдая, например. Это не говоря об исполнителях главных ролей.

И третье. Самое главное. Фильм снимался 5 лет. Долго по сегодняшним меркам. Но видно, что его делали люди неравнодушные. На экране видны вложенные усилия и, простите, потраченные деньги.

Так что в целом можно поздравить российское кино с появлением еще одного фильма, сделанного честно и с душой. И с талантом.

Прямая речь

Спасти команду от гола в момент удара по воротам

- По словам продюсера фильма Олега Капанца, это кино не только про футбол, это драматическая история о жизни великого вратаря. "Мы хотели показать, как важно сохранить футбольные традиции и не сдаваться. Сценарий фильма написал выдающийся российский киносценарист Владимир Валуцкий. Такое кино лучше смотреть в кинотеатрах. Футбол с хорошим звуком на большом экране - это аттракцион", - отметил продюсер фильма.

- "Было непросто. Я чувствовал большую ответственность. В работе над ролью мне очень помогло общение с семьей Льва Ивановича. Мне очень хотелось точно передать личные качества главного героя, которые отражены в этой истории", - говорит Александр Фокин, исполнитель главной роли в фильме.

- Для внука Льва Яшина Василия Фролова эта картина стала первым опытом работы в кино. "Для многих ребят из "Динамо" Лев Яшин - легенда клуба. Но мало кто из них может сказать, чем он знаменит кроме "Золотого мяча". Надеюсь, что картина об этом расскажет", - говорит Василий Фролов.

- Василий Чигинский, режиссер фильма: "Это были непростые съемки. Фильм охватывает период примерно в 50 лет, за это время изменились и футбольная форма, и мячи, и эпоха вокруг. Мы снимали на разных полях и использовали хромакей и компьютерную графику, ведь уже нет ни старых "Лужников", ни "Динамо". Однако нам удавалось находить крупицы старой Москвы, например, сохранился дом Льва Ивановича. Мы детально погрузились и в исторический материал, было много нюансов, связанных и с историей футбола. На массовку привлекали и профессиональных футболистов, и болельщиков со всего мира. Чилийских, к примеру, сыграли сотрудники из посольства Чили в Москве. Кстати, на протяжении съемок у нас проводились по две тренировки в неделю, в которых участвовали и актеры, и съемочная группа, и профессиональные футболисты".

- "Я очень жду выхода фильма о Льве Яшине. Вратарь - это очень ответственная позиция на поле, только он может спасти команду от гола в момент удара по воротам. Это сложный психологический момент, и ты стараешься допустить как можно меньше ошибок. Лев Яшин - великий вратарь, который привнес новые элементы в футбольное искусство, а именно ввод мяча в игру руками", - слова Антона Шунина, голкипера московского "Динамо" и сборной России.

Лев Яшин с семьей на даче. Снимок сделан 13 июля 1989 года. Прославленный вратарь был еще и примерным семьянином - об этом все знали. Фото: РИА Новости

Тем временем

Любовь и поэзия

В прокате в наших кинотеатрах сейчас сразу несколько российских картин, сходить на которые можно рекомендовать зрителям.

"Давай разведемся". Фильм вышел в прокат 21 ноября и уже за первые выходные собрал более 52 миллионов рублей. В этой картине, которая летом на "Кинотавре" получила приз зрительских симпатий и награду за лучший дебют, впервые в качестве режиссера полного метра выступает Анна Пармас. Ранее она вместе с Сергеем Шнуровым создавала сценарии клипов группировки "Ленинград": например, "Экспонат", "Экстаз", "В Питере - пить". Работала над сценариями фильмов Авдотьи Смирновой, в частности "Два дня" и "История одного назначения". Пармас известна и как актриса: снялась в сериале Хлебникова "Шторм". Талантливый человек талантлив во всем. А в новом фильме, где главную роль играет Анна Михалкова, рассказывается о судьбе вечно работающей женщины, которой изменил муж. Перепробовав все способы его вернуть, главная героиня поняла, что может быть самодостаточной, но, похоже, такой финал комедии у многих вызвал удивление. Всерьез или понарошку Пармас предлагает зрителям такой вариант? Сходите в кино и решите сами.

С 28 ноября в прокате фильм Александра Лунгина "Большая поэзия". Насмотренный зритель найдет в ней некую "перекличку" с фильмом отца режиссера - Павла Лунгина "Такси-блюз". "Большая поэзия" получила на "Кинотавре" приз за лучшую режиссуру. А Александр Кузнецов, исполнивший одну из главных ролей, признан на этом же фестивале лучшим актером. "Настоящее мужское кино" рассказывает о двух друзьях-инкассаторах. В свободное от работы время оба пишут стихи. Однако один из друзей - в этой роли Алексей Филимонов - одарен, хотя его человеческие качества порой заставляют желать лучшего. Второй же - хороший парень и надежный товарищ, однако без искры таланта. Их дружба проходит испытание на прочность не только из-за творчества, но и потому, что оба оказываются замешаны в одном преступлении.

Боевик в жанре фэнтези "Аванпост" Егора Баранова по сценарию Ильи Куликова - в кинотеатрах с 21 ноября. Лучше не смотреть его параллельно с сериалом "Эпидемия", поскольку отправные точки сюжета в обоих проектах похожи. "Аванпост" также может перерасти в сериал. А пока он вышел не только в России, но и в Германии, Великобритании, Бельгии, Нидерландах и Австрии. Саундтрек к нему написал один из основателей американской рок-группы Linkin Park - Майк Шинода.