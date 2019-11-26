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26.11.2019 22:57
Рубрика: Спорт

"Локомотив" проиграл "Байеру" и лишился шансов на Лигу Европы

Текст: Максим Домчев
Московский "Локомотив" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов принимал немецкий "Байер" и уступил 0:2. Это поражение ставит крест на еврокубковых надеждах российского клуба.

Команды подошли к этой встрече, набрав по три очка в четырех матчах. "Локомотив" за счет гостевой победы имел преимущество над соперником и по сути команде Юрия Семина могло бы хватить и ничейного результата. Победа же, при поражении "Атлетико" от "Ювентуса", оставляла надежды даже на второе место.

Фото: РИА Новости
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Накануне матча Юрий Семин посетовал на физическое состояние игроков, однако на поле с первых минут в итоге вышли почти все сильнейшие. Тренерский штаб "Байера" перед игрой отдавал должное "Локомотиву", однако леверкузенцы были уверены в себе, что они доказали в начале встречи.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Байер" больше атаковал и заработал первый угловой. С него то и пришла беда для Маринато Гилерме и его партнеров. Мяч в штрафной отлетел к Антониу Эдеру, который сыграл так, что в футбольной школе условного "Огонька" ему запретили бы вообще заходить в свою штрафную. Отлетевший к нему мяч португалец почему-то решил выбить практически поперек штрафной и не очень высоко. Как результат - он попал в Рифата Жемалетдинова, от которого мяч отправился в сетку.

"Локомотив" не был похож на себя. Выпадали из игры оба брата Миранчука, не похож на себя был даже Гжегож Крыховяк. Неудачно сыграл Эдер… Но моменты у "Локомотива" все же были, но реализовать не удалось. Зато в дебюте второго тайма Свен Бендер красивым ударом поставил в матче точку.

"Локомотив" проиграл и теперь не сможет пробиться даже в Лигу Европы.

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