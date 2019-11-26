Матвиенко поддержала идею освободить малообеспеченные семьи от НДФЛ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что надо поддержать предложение об освобождении малообеспеченных семей от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое мнение она высказала в интервью телеканалу "Россия-24", посвященном бюджету на 2020-2022 годы.

"Я знаю, что сейчас активно обсуждается в СМИ и в правительстве идет дискуссия о возможности освобождения от НДФЛ малообеспеченных семей. Я бы это поддержала", - сказала глава Совфеда, добавив, что здесь важно не впадать в популизм и просчитать последствия такого решения.

"Это разумное предложение, потому что разница в уровне доходов между бедными и богатыми очень высока", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос о возможности роста доходов населения в следующем году, председатель верхней палаты парламента заявила: "Мы просто обязаны это сделать, потому что на протяжении нескольких лет они либо падали, либо росли незначительно".

Падение доходов, отметила Матвиенко, это не только социальная и экономическая проблема, поскольку снижение спроса сказывается и на производстве, и на потреблении. По ее словам, в бюджете "намечен рост доходов наших граждан, и надо все сделать, чтобы они росли более быстрыми темпами".