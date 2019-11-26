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26.11.2019 17:27
Рубрика: Власть

Матвиенко поддержала идею освободить малообеспеченные семьи от НДФЛ

Текст: Галина Мисливская
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что надо поддержать предложение об освобождении малообеспеченных семей от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое мнение она высказала в интервью телеканалу "Россия-24", посвященном бюджету на 2020-2022 годы.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото: Максим Блинов/РИА Новости Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Я знаю, что сейчас активно обсуждается в СМИ и в правительстве идет дискуссия о возможности освобождения от НДФЛ малообеспеченных семей. Я бы это поддержала", - сказала глава Совфеда, добавив, что здесь важно не впадать в популизм и просчитать последствия такого решения.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Это разумное предложение, потому что разница в уровне доходов между бедными и богатыми очень высока", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос о возможности роста доходов населения в следующем году, председатель верхней палаты парламента заявила: "Мы просто обязаны это сделать, потому что на протяжении нескольких лет они либо падали, либо росли незначительно".

Падение доходов, отметила Матвиенко, это не только социальная и экономическая проблема, поскольку снижение спроса сказывается и на производстве, и на потреблении. По ее словам, в бюджете "намечен рост доходов наших граждан, и надо все сделать, чтобы они росли более быстрыми темпами".

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