МИД подтвердил информацию о готовящихся провокациях в Идлибе

МИД РФ подтверждает информацию о готовящихся провокациях в Идлибе, заявил глава ведомства Сергей Лавров.

Между тем боевики из запрещенной в России террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" и неправительственная организация "Белые каски" планируют осуществить провокацию с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, информирует министерство обороны России.

Террористы отбирают местных жителей с целью съемки видеороликов для изображения катастрофических последствий применения отравляющих веществ. Компрометирующие материалы планируется разместить в социальных сетях. Эта информация была подтверждена по нескольким каналам. Сирийские военные обнаружили тайники радикалов, в которых хранятся химические вещества и другие материалы, в том числе с маркировкой российской армии, передает телеканал Россия 24.