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26.11.2019 08:01
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь: Число пользователей госуслуг превысило 100 миллионов

Текст: Юлия Кривошапко
Число граждан, зарегистрированных на портале госуслуг, превысило отметку в 100 миллионов, сообщает Минкомсвязь. В течение 2019 года каждый месяц ресурс приобретал в среднем 1,4 миллиона новых пользователей.
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

Чаще всего россияне используют портал госуслуг для записи к врачу и в детский сад, получения информации о пенсионных накоплениях, регистрации транспорта, подачи заявления на сдачу экзамена в Госавтоинспекцию и получения водительского удостоверения. Также в десятку наиболее востребованных услуг входят оформление и выдача российских и заграничных паспортов, регистрация по месту пребывания и по месту жительства, выдача справок о наличии (отсутствии) судимости.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Куплю-продажу имущества можно будет совершать через портал госуслуг

Портал госуслуг начал работать в 2009 году. За это время он стал одним из самых популярных государственных сайтов в мире. По оценке Similarweb, он занимает второе месте по посещаемости в категории Law And Government, уступая только порталу государственных услуг Великобритании.

Оператором портала госуслуг является ПАО "Ростелеком" при участии АО "РТ Лабс".

"Скоро порталу исполнится 10 лет - время переосмыслить формат предоставления государственных электронных услуг", - считает замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

Минкомсвязь ведет работу над созданием суперсервисов, каждый из которых соответствует распространенной жизненной ситуации, напоминает Паршин. Весной, по его словам, будет запущено существенно обновленное портала в части интерфейса и функционала мобильного приложения.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Государственные интернет-услуги
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