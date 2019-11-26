Минкомсвязь: Число пользователей госуслуг превысило 100 миллионов

Число граждан, зарегистрированных на портале госуслуг, превысило отметку в 100 миллионов, сообщает Минкомсвязь. В течение 2019 года каждый месяц ресурс приобретал в среднем 1,4 миллиона новых пользователей.

Чаще всего россияне используют портал госуслуг для записи к врачу и в детский сад, получения информации о пенсионных накоплениях, регистрации транспорта, подачи заявления на сдачу экзамена в Госавтоинспекцию и получения водительского удостоверения. Также в десятку наиболее востребованных услуг входят оформление и выдача российских и заграничных паспортов, регистрация по месту пребывания и по месту жительства, выдача справок о наличии (отсутствии) судимости.

Портал госуслуг начал работать в 2009 году. За это время он стал одним из самых популярных государственных сайтов в мире. По оценке Similarweb, он занимает второе месте по посещаемости в категории Law And Government, уступая только порталу государственных услуг Великобритании.

Оператором портала госуслуг является ПАО "Ростелеком" при участии АО "РТ Лабс".

"Скоро порталу исполнится 10 лет - время переосмыслить формат предоставления государственных электронных услуг", - считает замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

Минкомсвязь ведет работу над созданием суперсервисов, каждый из которых соответствует распространенной жизненной ситуации, напоминает Паршин. Весной, по его словам, будет запущено существенно обновленное портала в части интерфейса и функционала мобильного приложения.