Минздрав: В России здоровы 98% детей, рожденных у ВИЧ-инфицированных матерей

В России удалось остановить передачу вируса иммунодефицита человека от инфицированной матери новорожденному. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, выступая на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике ВИЧ-СПИДа.

"Сегодня мы можем говорить о прекращении вертикальной передачи ВИЧ от матери к ребенку: 98,3% детей от ВИЧ-инфицированных матерей рождаются здоровыми", - сказала Вероника Скворцова.

Этот результат достигнут за счет того, что практически все беременные женщины с ВИЧ получают антиретровирусную терапию.

Современные препараты позволяют контролировать развитие вируса в организме и предотвратить прогрессирование заболевания.

"За счет ежегодного расширения перечня жизненно важных препаратов, в том числе в части антиретровирусных лекарств, и централизации закупок, мы смогли расширить охват лечением. На сегодня, по данным федерального регистра ВИЧ-инфицированных, 32 региона достигли показателя охвата лечением свыше 70 процентов, три региона - свыше 80 процентов. Однако мы стремимся к тому, чтобы все нуждающиеся получали терапию, и боремся за приверженность к лечению", - сообщила министр.

На протяжении многих лет ВИЧ стремительно распространялся в нашей стране: ежегодный прирост выявленных инфицированных достигал 12 процентов, и специалисты говорили об эпидемии.

В 2016 году была принята Государственная Стратегия по борьбе с ВИЧ-СПИД, и сейчас можно говорить о первых положительных результатах. Массовое тестирование позволило выявлять заболевание на ранней бессимптомной стадии и вовремя начинать лечение. Важно, что люди, получающие антиретровирусную терапию, перестают быть источником инфекции для других.В прошлом году тест на ВИЧ прошли около 38 млн. человек.

"Мы не сбавляем темпов и в 2019 году: за 10 месяцев текущего года уже более 33 млн. человек узнали свой ВИЧ-статус", - отметила Скворцова. - За январь-октябрь 2019 года мы впервые увидели тенденцию к снижению новых случаев ВИЧ-инфекции. Так, было выявлено 65 тысяч 755 новых случаев, что на 8 процентов ниже, чем за аналогичный период 2018 года, когда было зарегистрировано 71,5 тысяч ВИЧ-инфицированных ".