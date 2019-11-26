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26.11.2019 17:36
Рубрика: Экономика

Мишустин: Отчетность для бизнеса на "упрощенке" отменят в июне 2020 года

Текст: Юлия Кривошапко
В июле 2020 года в России отменят отчетность для тех предпринимателей, которые используют "упрощенку" по доходам. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В июле в России завершился третий этап реформы контрольно-кассовой техники (ККТ). По данным ФНС, более 1,5 млн налогоплательщиков зарегистрировали 3,2 млн кассовых аппаратов. Это в 2,5 раза больше дореформенного парка. Ежемесячно в режиме реального времени служба контролирует 3,3 трлн рублей выручки.

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Реформа ККТ позволила существенно снизить административную нагрузку на бизнес: ликвидирована кассовая отчетность, количество налоговых проверок относительно 2016 года сократилось в четыре раза.

"Я хочу, чтобы предприниматели забыли о сложной финансовой отчетности. Считать будет налоговая", - сказал Мишустин в студии программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Говоря о дальнейшем развитии системы налогового администрирования, глава ФНС напомнил, что она, фактически, начала формироваться лишь с конца 90-х годов. С одной стороны, Россия не прошла тот путь, который проходили развитые системы администрирования других стран. С другой, на примере других удалось избежать многих ошибок. В результате, есть ряд технологий, которыми теперь интересуются зарубежные администрации.

Фото: iStock
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Одна из них связана с возможностью администрирования налогоплательщиков в одной точке. "Нам удалось создать технологию единого личного кабинета для наших налогоплательщиков. Когда российский космонавт Павел Виноградов заплатил налог за землю с орбиты, об этом написали в Книге рекордов Гиннесса. Это стало возможно, когда мы создали технологию бесконтактного администрирования: 30 млн человек платят налоги таким способом", - подчеркнул Мишустин.

Еще одно прорывное решение - система АСК НДС, которая автоматически отслеживает цепочки создания добавленной стоимости. В результате, налоговый разрыв составляет 0,6%, в то время как в Европе этот показатель от 10% и выше.

По словам Михаила Мишустина, технологические достижения налоговой службы - совместная работа правительства. "Хочу сказать о роли Минфина, нашего коллективного Минфина. Это Антон Германович Силуанов, Казначейство, Таможенная служба, руководители департаментов Минфина. Это непростая история создать правила, инструменты, методологию для того, чтобы все работало. Мы работаем командно, нам также помогают правоохранительные органы, Центральный Банк, Росфинмониторинг. Я хочу, чтобы все понимали, что это - большая команда, команда президента России", - резюмировал глава ФНС.

Экономика Бизнес Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС
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