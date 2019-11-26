МОК выступает за участие чистых российских спортсменов в соревнованиях

Руководство МОК сделало заявление, что Олимпийский комитет России непричастен к возможным манипуляциям с допинг-пробами российских спортсменов. Также Международный олимпийский комитет приветствует рекомендацию комитета по соответствию WADA разрешить "чистым" российским спортсменам выступать на международных соревнованиях.

"В отчете WADA указывается, что спортивное движение, в частности Олимпийский комитет России, не участвовал в манипуляциях. В этом контексте МОК приветствует возможность участия в соревнованиях для российских спортсменов, предоставляемую Всемирным антидопинговым агентством", - говорится в сообщении на сайте МОК.

В то же время МОК запросил у России предоставить необработанные данные из московской лаборатории. По мнению руководства организации, это позволит добиться справедливого решения в отношении тех, кто не причастен к употреблению допинга. И этот факт позволит новому поколению российских спортсменов избежать подозрений.

При этом руководство МОК осуждает тех, кто участвовал в манипуляциях с пробами и изменениями данных, а также настаивает на самых жестких санкциях в отношении причастных к этому.