На прошлой неделе президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили в столице движение по двум первым Московским центральным диаметрам (МЦД) - "Белорусско-Савеловскому" от Одинцова до Лобни и "Курско-Рижскому" от Нахабина до Подольска. Уже в первый день работы наземным метро воспользовалось более 500 тысяч человек, а за три дня диаметры перевезли почти 1,4 млн пассажиров.

Не обошлось и без технических сбоев - неоткрывающиеся двери, нарушения графика движения, проблемы с турникетами и "Тройками". Чтобы нормализовать движение, властям города пришлось принять целый ряд решений и внести корректировки в работу систем. В частности, в течение двух первых недель сделали проезд на МЦД бесплатным. Корреспондент "РГ" прокатился по диаметрам после запуска, пообщался с первыми пассажирами и оценил новые маршруты.

А это точно диаметры?

Начинаю путь от Савеловского вокзала. "Тройку" вроде перепрограммировали, турникет должен открыться. Прикладываю, действительно загорается зеленая лампочка, можно проходить. На платформе суета. "Мне в Лобню, я на той платформе?" - громко спрашивает женщина. "Нет! Это на Одинцово, а в Лобню напротив, спускайтесь в переход!" - кричит в ответ сотрудник станции. Подходит поезд - обычная электричка ЦППК. Пассажиры явно в растерянности. Интересуются: "А "Иволга"-то где?". "Садитесь, идет со всеми остановками!" - бегло выкрикивает контролер, наполовину высовываясь из дверей. "А это что, тоже по "Тройке"? Это МЦД?" - продолжают волноваться граждане. "Да, да, да! Заходите скорее", - кричат им в ответ.

Большинство пассажиров пока действительно не осознали, что все поезда, которые останавливаются на "диаметральных" станциях, ходят по маршрутам МЦД. А "Иволга" - это просто новый поезд, который добавили для сокращения интервала. Всего их пока 39 на двух диаметрах. Конечно, можно дожидаться именно ее, но до нужной станции довезет любой состав, будь то электричка "Комфорт плюс" или вообще "Аэроэкс­пресс". Нам повезло, подошла как раз "Иволга". Днем в вагонах полно свободных мест. Москвичка Лариса Горбачева живет в Орехове-Борисове, решила прокатиться по новому маршруту до станции "Инновационный центр" в Сколкове. "Интересно опробовать новый транспорт. Когда МЦК запустили, я тоже всю неделю каталась. Теперь ехать одно удовольствие. Это уже не те прокуренные электрички, к которым привыкло наше поколение. Трудно поверить, что эти отличные поезда у нас, в России, да еще и российского производства", - говорит пенсионерка.

Проходит 15 минут, и мы уже на Тестовской, у небоскребов Москва-Сити. На метро бы доехали за 20 минут по БКЛ без пересадок. На МЦД оказалось быстрее, плюс не надо спускаться и подниматься по эскалаторам - дополнительная экономия времени. Решаем сойти здесь и перебраться на противоположную платформу, чтобы поехать в противоположную сторону.

Прикладываю "Тройку" к турникетам на выходе. На МЦД, напомню, двойная валидация. Не сработало. Датчик не реагирует, хотя у меня месячный абонемент. Подбегает контролер, прикладывает так называемую карту поста, она открывает все турникеты на станции. "Тройки" почти ни у кого не работают", - признается он. Рядом пробует свой билет еще одна пассажирка - результат тот же. "И в Лобне валидатор на вход не работал. Сказали заходить просто так, - рассказывает Оксана Лукичева. - А так, конечно, здорово! За час до Сити за 45 рублей".

В первые дни после запуска проекта москвичи делились в соц­сетях информацией о том, что валидаторы не работают на большинстве станций. Зато интервалы следования поездов почти всегда удавалось соблюдать. Исключением стал серьезный сбой на втором диаметре утром в пятницу. "Иволга" вышла в 7.50 из Нахабина, а в 8.05 должна была отъехать от Павшина на Москву. Но из-за проблем с дверью состав так и не отправился. "Сначала пассажиры 15 минут сидели в поезде. Потом машинист попросил всех покинуть вагоны. На платформе мы ждали следующий поезд еще 30 минут", - рассказывает пассажир злополучной электрички.

Заплатите потом

Когда стало очевидно, что работа новой билетной системы требует отладки, мэр Москвы принял решение сделать проезд по МЦД на ближайшие две недели бесплатным. За это время специалисты должны устранить все проблемы в работе автоматики. Как отметил градоначальник, разбираться с погрешностями будут "последовательно и спокойно", но при этом в максимально короткие сроки. А пока москвичи и жители области могут хорошо сэкономить на поездках.

Причем бесплатно в это время можно кататься не только до Одинцова, Лобни, Нахабина и Подольска в зоне "Пригород", но и по всей "Дальней" зоне в пределах Московской области. Это значит, что по второму диаметру можно съездить в Чехов или даже Серпухов, а по первому, например, в Можайск или Голицыно.

Не ожидали транспортники и такого мощного пассажиропотока - более полумиллиона человек в день. Чтобы не допустить коллапса, решили удлинить весь подвижной состав диаметров. "Приняли решение с 25 ноября на МЦД-2 увеличить составность всех поездов до 10-11 вагонов. Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%, а с момента запуска - на 49%. На МЦД-1 количество вагонов увеличим в течение следующих 15 дней", - заявил Собянин.

Кстати

В строю прибыло

После запуска МЦД на диаметрах открылись сразу две новые станции. Так, 23 ноября на маршруте второго диаметра появилась остановка Волоколамская. С нее за две минуты можно перейти на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии. А на следующий день в районе Павшинской поймы в Подмосковье введена станция Пенягино. Как ожидается, в сутки ею будут пользоваться 4 тысячи пассажиров, а к 2023 году дневной пассажиропоток перевалит за 5 тысяч.