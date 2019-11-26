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26.11.2019 19:45
Рубрика: Спорт

Уже пасуем в зиму

Исчерпана ноябрьская программа матчей Единой лиги
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8025)
После очередных матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ следующие игры этих интернациональных клубных соревнований пройдут уже зимой, 2 декабря. Участники со старта турнира провели от шести до восьми матчей. Безоговорочно лидируют подмосковные "Химки", не потерпевшие ни одного поражения.
В матче против «Нижнего Новгорода» в составе ЦСКА лучшим был Джоэл Боломбой. Фото: РИА Новости В матче против «Нижнего Новгорода» в составе ЦСКА лучшим был Джоэл Боломбой. Фото: РИА Новости
В матче против «Нижнего Новгорода» в составе ЦСКА лучшим был Джоэл Боломбой. Фото: РИА Новости

Последний тур прошел относительно спокойно, без громких сенсаций. Впрочем, такая картина не характерна для нынешней Единой лиги, здесь происходит много совершенно непредсказуемых событий. Но вот в зиму команды ушли без потрясений.

Фото: Единая лига ВТБ
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Действующий чемпион ЦСКА уверенно, с разницей в 25 очков на своей площадке переиграл БК "Нижний Новгород" - 94:69. Армейцы вышли на паркет под грузом двух гостевых поражений от испанских клубов в Евролиге и показали практически идеальную реализацию бросков с ближней и средней дистанции - 26 из 33, что составляет 79 процентов. Лучшим бомбардиром у победителей стал Джоэл Боломбой, набравший 15 очков.

Центральным матчем считалось противостояние в Казани между аутсайдером Евролиги питерским "Зенитом" и лидером одной из групп предварительного этапа Еврокубка местным УНИКСом. Гости взяли верх со счетом 93:80. Причем перед началом заключительной четверти баскетболисты с берегов Невы имели колоссальное преимущество "плюс 24" - 77:53. С таким запасом прочности подопечные испанского специалиста Жоана Пласы позволили себе в концовке расслабиться, чем тренер был явно недоволен: "Конечно, ты не можешь позволять сопернику вернуться в игру, когда лидируешь все три предыдущих четверти и ведешь больше 20 очков. Это лишь показатель того, что нам все еще есть над чем работать".

Краснодарский "Локомотив-Кубань" с того недавнего момента, как команду вместо ушедшего в отставку итальянца Луки Банки принял один из его бывших ассистентов 35-летний серб Богдан Карайчич, меньше 15 очков у соперников не выигрывает. Третьим подряд поверженным оппонентом стала польская "Зелена-Гура" - 93:71 на площадке российской команды. У "Локо" отличились Джонни О"Брайант (24) и присоединившийся к железнодорожникам уже в разгар чемпионата форвард сборной Литвы Миндаугас Кузминскас. Настырный и техничный прибалт - действительно очень удачное приобретение краснодарцев.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Три четверти против "Зелены-Гуры" мы играли на очень хорошем уровне, хотя иногда действовали не совсем по плану, не могли реализовать простые броски, - сказал после матча наставник "Локо" Богдан Карайчич. - Отмечу нашу командную работу, мы сделали три десятка результативных передач, что говорит о хорошем взаимодействии игроков друг с другом.

Вот результаты остальных встреч тура: "Химки" - "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 77:73, "Парма" (Пермский Край) - "Автодор" (Саратов) - 97:81, "Калев" (Таллин, Эстония) - "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - 84:76.

В турнирной таблице только четыре участника из 13 имеют положительный баланс побед и поражений: "Химки" - 8-0, ЦСКА - 6-2, "Локомотив-Кубань" - 5-2, "Енисей" (Красноярск) - 4-2. По итогам состязаний в два круга в плей-офф выйдут восемь команд.

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