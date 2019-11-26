После очередных матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ следующие игры этих интернациональных клубных соревнований пройдут уже зимой, 2 декабря. Участники со старта турнира провели от шести до восьми матчей. Безоговорочно лидируют подмосковные "Химки", не потерпевшие ни одного поражения.

Последний тур прошел относительно спокойно, без громких сенсаций. Впрочем, такая картина не характерна для нынешней Единой лиги, здесь происходит много совершенно непредсказуемых событий. Но вот в зиму команды ушли без потрясений.

Действующий чемпион ЦСКА уверенно, с разницей в 25 очков на своей площадке переиграл БК "Нижний Новгород" - 94:69. Армейцы вышли на паркет под грузом двух гостевых поражений от испанских клубов в Евролиге и показали практически идеальную реализацию бросков с ближней и средней дистанции - 26 из 33, что составляет 79 процентов. Лучшим бомбардиром у победителей стал Джоэл Боломбой, набравший 15 очков.

Центральным матчем считалось противостояние в Казани между аутсайдером Евролиги питерским "Зенитом" и лидером одной из групп предварительного этапа Еврокубка местным УНИКСом. Гости взяли верх со счетом 93:80. Причем перед началом заключительной четверти баскетболисты с берегов Невы имели колоссальное преимущество "плюс 24" - 77:53. С таким запасом прочности подопечные испанского специалиста Жоана Пласы позволили себе в концовке расслабиться, чем тренер был явно недоволен: "Конечно, ты не можешь позволять сопернику вернуться в игру, когда лидируешь все три предыдущих четверти и ведешь больше 20 очков. Это лишь показатель того, что нам все еще есть над чем работать".

Краснодарский "Локомотив-Кубань" с того недавнего момента, как команду вместо ушедшего в отставку итальянца Луки Банки принял один из его бывших ассистентов 35-летний серб Богдан Карайчич, меньше 15 очков у соперников не выигрывает. Третьим подряд поверженным оппонентом стала польская "Зелена-Гура" - 93:71 на площадке российской команды. У "Локо" отличились Джонни О"Брайант (24) и присоединившийся к железнодорожникам уже в разгар чемпионата форвард сборной Литвы Миндаугас Кузминскас. Настырный и техничный прибалт - действительно очень удачное приобретение краснодарцев.

- Три четверти против "Зелены-Гуры" мы играли на очень хорошем уровне, хотя иногда действовали не совсем по плану, не могли реализовать простые броски, - сказал после матча наставник "Локо" Богдан Карайчич. - Отмечу нашу командную работу, мы сделали три десятка результативных передач, что говорит о хорошем взаимодействии игроков друг с другом.

Вот результаты остальных встреч тура: "Химки" - "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 77:73, "Парма" (Пермский Край) - "Автодор" (Саратов) - 97:81, "Калев" (Таллин, Эстония) - "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - 84:76.

В турнирной таблице только четыре участника из 13 имеют положительный баланс побед и поражений: "Химки" - 8-0, ЦСКА - 6-2, "Локомотив-Кубань" - 5-2, "Енисей" (Красноярск) - 4-2. По итогам состязаний в два круга в плей-офф выйдут восемь команд.