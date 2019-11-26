Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном. Бой состоится 18 апреля в Бруклине.

Долгожданный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится в рамках турнира, который пройдет в США 18 апреля. Ранее соперники уже должны были встретиться в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах, но каждый раз из-за одной из сторон поединок отменялся.

О подписании контракта со стороны Нурмагомедова сообщил его менеджер Али Абдельазиз. В Twitter он выложил подписанный россиянином контракт и оставил сообщение.

"Чемпион подписал свое соглашение на поединок против Тони Фергюсона. Орел приземлится в Бруклине 18 апреля. Это все для фанатов", - написал он.

Нурмагомедов уже дважды защитил свой титул, завоеванный весной 2018 года. Ранее он победил ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. На данный момент у россиянина 28 побед в 28 поединках. У Фергюсона также в активе 28 боев, но из них он выиграл 25, а в трех уступил.