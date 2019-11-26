Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Долгожданный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится в рамках турнира, который пройдет в США 18 апреля. Ранее соперники уже должны были встретиться в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах, но каждый раз из-за одной из сторон поединок отменялся.
О подписании контракта со стороны Нурмагомедова сообщил его менеджер Али Абдельазиз. В Twitter он выложил подписанный россиянином контракт и оставил сообщение.
"Чемпион подписал свое соглашение на поединок против Тони Фергюсона. Орел приземлится в Бруклине 18 апреля. Это все для фанатов", - написал он.
Нурмагомедов уже дважды защитил свой титул, завоеванный весной 2018 года. Ранее он победил ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. На данный момент у россиянина 28 побед в 28 поединках. У Фергюсона также в активе 28 боев, но из них он выиграл 25, а в трех уступил.
Here we go. The champ signed his bout agreement against tony Ferguson. This man has been asking for this ass whooping and now he has earned it April 18th the eagle will land in Brooklyn one more time. This one is for the fans. pic.twitter.com/ifG2f9Yt9l— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) November 26, 2019