Папа Римский направил приветствие Владимиру Путину

В Ватикане существует давняя традиция: когда Папа Римский отправляется куда-нибудь с визитом, то непременно передает приветствие лидерам государств, воздушное пространство которых пересекает его борт. Пролетая над Россией по возвращении из Японии и Таиланда с апостольской миссией, Франциск направил послание российскому президенту Владимиру Путину, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Святого престола.

"Я сердечно приветствую ваше превосходительство", - говорится в телеграмме понтифика. По словам Папы Франциска, он молится за главу РФ и весь российский народ, желая россиянам мира и "божьего благословения".

Напомним, что президент РФ не раз посещал Ватикан. Последний раз Владимир Путин встречался с главой Римской-католической церкви этим летом, четвертого июля.