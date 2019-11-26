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26.11.2019 08:17
Рубрика: Экономика

Почта Mail.ru обновила функцию мгновенного сохранения файлов со смартфонов

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почта Mail.ru обновила специальную кнопку для сохранения данных со смартфонов, улучшив скорость отправки файлов. С ее помощью в почту можно мгновенно переносить фотографии, заметки, ссылки и другой контент со смартфонов на IOS и Android. Благодаря этой функции пользователи смогут сохранять информацию в разных форматах в одном месте.

Фото: iStock
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Отправка занимает пару кликов. Достаточно открыть меню "поделиться" и выбрать среди предложенных способов пункт "письмо себе". Сообщение формируется и отправляется автоматически. Не нужно заходить в почтовое приложение, создавать новое письмо, указывать отправителя и тему. В устройствах, которые поддерживают технологии Long Tap (Android) и Force Touch (iOS), сохранять документы в почте можно еще быстрее. В этих смартфонах можно вызвать меню с кнопкой "письмо себе", при помощи долгого нажатия на иконку приложения.

В ближайшее время в почте появится функция, которая будет группировать отправленные самим себе письма в отдельную папку. К ней можно будет быстро перейти прямо из списка входящих.

Почта Mail.ru также работает над отдельным виджетом для отправки таких писем. С его помощью можно будет быстро сохранять файлы как в веб-, так и в мобильной версии почты.

Фото: Pixabay
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Согласно исследованию аналитиков Mail.ru больше половины - 57% пользователей - отправляют фото и сканированные изображения, например, паспортов. На втором месте текстовые файлы (21%), а на третьем документы: чеки, справки (13%).

"Мы опросили пользователей, почему они предпочитают хранить значимую информацию в почте. Большинство считает почту, наравне с облачным хранилищем, одним из самым надежных и безопасных способов хранения данных. К тому же пользователям важно, чтобы все нужные им файлы всегда оставались под рукой", - отметил Иван Мыздриков, директор по продукту Почты Mail.ru.

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