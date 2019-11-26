Подростки в Николаеве жарили булки и грели ноги на Вечном огне

Группа подвыпивших подростков устроила акт вандализма в мемориальном комплексе украинского Николаева, где горит Вечный огонь памяти погибших в Великой Отечественной войне.

Он находится в мемориально-парковом комплексе в центре города у памятника 68-ми десантникам, сообщает издание "Корреспондент".

Группа подростков включила музыку и стала танцевать у Вечного огня. Затем они залезли на памятник, стали греть сначала руки, а затем ноги на Вечном огне. Один из подростков стал плевать в пламя. В этот момент одна из девушек стала греть на огне булку. Видео своего отвратительного акта малолетние отморозки разместили в Instagram. При этом один из вандалов объяснил этот кощунственный поступок тем, что "коммуняки этого заслуживают".

Ранее в 2017 году вандалы дважды заливали цементом Вечный огонь в Киеве.