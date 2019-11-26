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26.11.2019 23:40
Рубрика: Спорт

Ценный Сантуш

Португалец стал лучшим футбольным тренером мира
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Столичный выпуск № 267(8025)
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего футбольного тренера национальных команд в 2019 году.
Под руководством Фернанду Сантуша сборная Португалии выиграла 43 матча из 70. Фото: РИА Новости Под руководством Фернанду Сантуша сборная Португалии выиграла 43 матча из 70. Фото: РИА Новости
Под руководством Фернанду Сантуша сборная Португалии выиграла 43 матча из 70. Фото: РИА Новости

По итогам голосования экспертов и журналистов первое место со 112 очками занял тренер сборной Португалии 65-летний Фернанду Сантуш, который привел команду к успеху в Лиге наций в июне этого года. Также португальцы успешно отобрались на Евро-2020, заняв второе в группе "B".

Фото: AP Photo/Dave Thompson
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В 2019 году Сантуш установил рекорд национальной команды по числу побед. Успех в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Люксембурга (2:0) стала для Сантуша 43-й во главе сборной Португалии. Тренер достиг этого показателя после 70 матчей. Таким образом, Сантуш превзошел достижение Луиcа Фелипе Сколари, под руководством которого сборная Португалии выиграла 42 раза в 74 матчах.

Вторым в списке стал главный тренер Бразилии Тите (102 очка), третьим - наставник бельгийской сборной Роберто Мартинес (97), обошедшей команду России на групповом этапе квалификации на чемпионат Европы.

В Топ-10 попал и наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Он стал в списке восьмым. Его опередили Дидье Дешам (Франция, 87), Джамель Бельмади (Алжир, 61), Гарет Саутгейт (Англия, 45) и Роберто Манчини (Италия, 42). Десятку лучших замкнули наставник сборной Перу Рикардо Гарека (22) и француз Николя Дюпюи, возглавляющий команду Мадагаскара (11). Всего очки в голосовании получили 19 тренеров.

Любопытно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который в прошлогоднем рейтинге IFFHS занял высокое четвертое место, на этот раз не получил ни одного очка на голосовании и не вошел в список.

Что касается рейтинга клубных тренеров, то здесь вне конкуренции оказался рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп. Немецкий специалист набрал рекордные 369 очков. В борьбе за награду Клопп опередил главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу (100 очков) и наставника "Аякса" Эрика тен Хага (82 балла).

Тем временем со вчерашнего дня болельщики со всего мира могут голосовать за Команду года-2019 по версии читателей UEFA.com.

Фото: REUTERS
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На место в 19-й по счету Команде года претендуют 50 ведущих футболистов Европы. Пользователи должны выбрать расстановку и 11 лучших из 5 вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

Номинантов отобрала редакция UEFA.com на основании выступлений за клубы и сборные в 2019 году. Голосование болельщиков завершится 9 января. Тогда же и станет известен окончательный состав звездной сборной.

Как сообщили в УЕФА, больше всего в списке оказалось игроков английского "Ливерпуля" - десять. Среди них лучший футболист сезона 2018/19 по версии УЕФА Вирджил ван Дейк и капитан команды Джордан Хендерсон.

На попадание в Команду года претендуют игроки из двадцать одной страны (увы, России в их числе нет). В числе прочих в списке 34-летний Криштиану Роналду, который номинирован 16-й сезон подряд, а до этого он 13 раз попадал в итоговый состав. А вот самым молодым стал 20-летний форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
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