Посольство РФ призвало Чехию отказаться от памятника власовцам

Российское посольство в Чехии предостерегло власти страны от установки памятника власовцам в районе Прага-Ржепорые. Диппредставители РФ отметили, что возведение монумента лидеру русских коллаборационистов нарушит обязательства государства по Конвенции о преступлениях против человечества.

Российские дипломаты напомнили в сообщении в Facebook, что "Русская освободительная армия генерала Власова" (РОА) признана вооруженным формированием, созданным руководством Третьего рейха. Ее действия в соответствии с решением Международного военного трибунала в Нюрнберге квалифицируются как пособничество нацистам. В конвенции говорится, что к таким преступлениям "никакие сроки давности не применяются, независимо от времени их совершения".

Седьмого мая 1945 года власовцы вступили в бой с немецкими частями в Праге. Они откликнулись на призыв прийти на помощь восставшим горожанам и потеряли при этом триста человек убитыми. Однако Чехословацкий Национальный Совет, руководивший восстанием, быстро открестился от такой сомнительной поддержки, и власовцы на следующий день покинули Прагу.