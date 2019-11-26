Посольство РФ в Албании: Глубоко скорбим по погибшим в ходе землетрясения

Посольство Российской Федерации в Республике Албании (РА) принесло соболезнования семьям тех, кого затронула стихия, и всему албанскому народу.

"В России с болью узнали о растущем числе пострадавших в результате произошедшего этой ночью в Албании сильнейшего за последние десятилетия землетрясения. Глубоко скорбим по погибшим, - подчеркивается в сообщении роспосольства. - Наши мысли и сердца со всеми теми, кто выполняет свой служебный долг, вызволяя людей из-под завалов и ликвидируя последствия трагедии".

Напомним, что в Албании во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет. Поздно ночью в 03:54 (05:54 по мск) в Адриатическом море в 10 километрах от албанского города Дуррес зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера. Затем отмечались еще около 20 подземных толчков меньшей интенсивности. Все это привело к масштабным разрушениям в стране, повреждению терминалов аэродрома "Мать Тереза" в Тиране и его закрытию, а также отмене обучения в школах. Известно о 18 погибших и cвыше 600 раненых. Согласно заявлению посольства РФ в РА, "информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сотрудники посольства также не пострадали".