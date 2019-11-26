Проникшую в поместье Трампа китаянку осудили на восемь месяцев тюрьмы

Во Флориде 33-летнюю китаянку Чжан Юйцзин приговорили к восьми месяцам тюрьмы за проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Также ее обвинили в предоставлении заведомо ложной информации сотрудникам американской Секретной службы.

Изначально нарушительнице грозило лишение свободы сроком до шести лет. Между тем женщина находилась в заключении с момента ареста и скоро ее могут выпустить на свободу, пишет Washington Examiner.

В начале апреля китаянка с двумя паспортами КНР, четырьмя мобильными телефонами и флешкой с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию имения Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды, убедив охрану в том, что является родственницей одного из членов закрытого клуба. Один из охранников подтвердил, что ее фамилия совпадает с фамилией одного из членов клуба Мар-а-Лаго. Женщина показала сотруднику безопасности приглашение на китайском языке, которое охранник не смог прочитать.

Во время допроса Чжан заявила, что ее китайский друг по имени Чарльз поручил ей посетить мероприятие под эгидой ООН в Палм-Бич, чтобы обсудить китайско-американские международные экономические отношения с кем-нибудь из членов семьи президента США.