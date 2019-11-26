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26.11.2019 14:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин призвал школьников искать дело всей жизни

Текст: Кира Латухина
Когда человек занимается любимым делом, то не замечает времени. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время телемоста с участниками форума "Проектория" в Ярославле. Глава государства принял участие во всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня" и рассказал, что нужно делать, чтобы быть успешным в жизни.

Мир - на пороге серьезных изменений, связанных с высокими технологиями. В этом году четверть миллиона молодых людей устроились на работу на российские крупные предприятия, занимающиеся инновациями. "Это и новые материалы, это лекарственные препараты, беспилотный транспорт, искусственный интеллект, биология в самом широком смысле слова, включая генетические исследования", - перечислил Владимир Путин. "Все это настолько важно, это определит будущее нашей страны, не только ваше личное будущее, но и ваших детей и ваших внуков", - убежден он.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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"Не переживайте по поводу того, что у вас якобы нет усидчивости. Она появится в тот самый момент, когда вы найдете дело, которому захотите посвятить свою жизнь. Когда человек занимается любимым делом, он не замечает времени, которое летит вокруг него, он из времени уходит, усидчивость появляется мгновенно", - сказал президент.

"Очень важно добиваться хоть маленьких, но результатов... Как только вы будете заниматься любимым делом и добиваться маленьких результатов, все сложится сразу", - подчеркнул Путин. "Должно быть что-то внутри, щелкнуть должно в какой-то момент, чтобы человек понял, что вот здесь он добьется максимального результата", - добавил он.

"Человек должен каждый день себя примерять. Хочу пожелать всем, чтобы эта примерка закончилась позитивным результатом", - продолжил глава государства. "Важно помочь молодому человеку определиться, где он будет наиболее востребован и где он добьется максимального результата", - добавил он.

Молодежи нужны технологии, которые помогли бы выбрать профессию. Да, раньше их не было, но жизнь стала сложнее, выбор усложнился, и молодые люди развиваются быстрее, "становятся интереснее, чем были и есть мы", считает президент. "Надеюсь, что и их дети будут лучше, чем они сегодня", - добавил он.

Глава государства сообщил, что пару дней назад встречался с руководителями и основными акционерами "Яндекса", и у компании есть интересные, масштабные проекты с иностранными партнерами. Конкурентное преимущество России - в математике, заявил Путин. В других государствах нет такой математической школы, и это надо это развивать.

Фото: proektoria.online
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В школе и вузе многое кажется ненужным во время учебы, потому что, на первый взгляд, нет практического применения. "Но это не так. Накопление знаний формирует мировоззрение, а это база, на которой развивается человек и добивается успехов. Мы даже что-то можем забыть, какую-то конкретную информацию из того что мы учили или из того, что получаем от родителей, но это ложится к нам в фундамент нашей будущей жизни, формирует нас", - пояснил глава государства. Ничего из того, что позитивно закладывается в семье родителями, не пропадает. "Недостаточно просто быть родителем в биологическом смысле этого слова, нужно помочь ребенку выбрать свою судьбу... И поэтому низкий поклон всем родителям, которые ведут по жизни своих детей", - заключил он.

Успеху в жизни будет способствовать главным образом доброе отношение к семье, друзьям, стране, своей Родине, умение работать над собой, внимательно относиться к бедам других, сострадать. Вроде бы кажется, это не так уж и нужно для успеха - но так считать - ошибка, убежден президент.

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