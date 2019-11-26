Владимир Путин обсудил с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером готовность энергокомплекса к отопительному сезону, а также вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики.

"Как вы знаете и видите, на региональном уровне, к сожалению, все идет не без сбоев, и это создает немало проблем для людей, которые сталкиваются с этими явлениями", - начал с первой темы глава государства. "С руководителями этих регионов я еще поговорю и поработаю, но сейчас хотел бы услышать от вас, как себя чувствует и как работает большая энергетика в зимних условиях, а зима уже практически началась на всей территории страны", - подчеркнул он.

Как рассказал Александр Новак, минэнерго проводит постоянный мониторинг. В зоне внимания 900 субъектов электроэнергетики. "Все крупные системообразующие компании готовы к зиме и получили паспорта готовности", - сообщил министр. По его словам, есть необходимые материально-технические ресурсы, запасы топлива, проведена ремонтная кампания. Сформировано около 50 тысяч резервных источников энергоснабжения на случай возникновения технологических нарушений.

В этом году будет введено 7700 мегаватт мощностей электростанций. В прошлом году было порядка четырех тысяч мегаватт, сравнил Новак и поблагодарил за поддержку механизма, который позволяет привлекать инвестиции в электроэнергетику. Благодаря этому за семь лет суммарно ввели 30 тысяч мегаватт мощностей. "В соответствии с вашим поручением и указом разработана комплексная программа модернизации инфраструктуры, которая позволяет нам в течение 10 лет привлечь инвестиции порядка 2 трлн рублей для модернизации генерирующего оборудования - того, которое было изношено и было введено в эксплуатацию много лет назад. Это позволяет нам обновлять основные фонды", - заметил он.

Все идет не без сбоев, и это создает немало проблем для людей

В зоне особого внимания - Крым, Калининград, иркутская энергосистема, где был паводок, Дальневосточный федеральный округ. "Здесь мы практически в ручном режиме работаем с региональными штабами", - сказал министр, добавив, что проблем по сетевому комплексу и основным объектам электроэнергетики не видит. На вопрос президента про Мурманск Новак ответил, что из-за погоды произошли сбои в энергоснабжении, но все было восстановлено оперативно.

Что касается газа, то в подземные хранилища закачано 72,232 млрд кубометров, суточная производительность на начало периода отбора составила 843,3 млн кубометров, и это исторический рекорд, заявил Алексей Миллер. "Единая система газоснабжения готова к прохождению осенне-зимнего периода, и необходимые резервы газа созданы", - заверил он.

Отдельно обсуждалась ситуация с Киевом. Накануне Владимир Путин по телефону общался с украинским лидером Владимиром Зеленским, причем, по его словам, речь шла в основном об энергетике, а теперь решил переговорить с Новаком и Миллером. По указанию президента "Газпром" направил украинской стороне официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению действующего контракта на транзит и по заключению контракта на поставку газа на Украину, заявил журналистам Алексей Миллер после встречи с президентом.

Украина переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем, отметил он. В частности, там должен быть создан независимый сертифицированный газотранспортный оператор. Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки. "Это, конечно же, технические проблемы, но очень важные проблемы, которые должны быть решены, и решены как можно скорее", - объяснил глава "Газпрома".