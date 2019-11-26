Путин рассказал о желании стать моряком или летчиком

Выбирая профессию, Владимир Путин думал о том, чтобы стать моряком или летчиком. Об этом президент рассказал в ходе всероссийского открытого урока на форуме "Проектория" в Ярославле, в котором он участвовал посредством телемоста.

На вопрос о выборе будущей профессии, по словам Путина, человек должен ответить только сам, и путь это сложный. "Я, так же как и вы, стоял перед выбором: что мне делать, куда пойти, кем стать", - поделился глава государства, вспомнив "очень сложные дискуссии" с родителями и с тренером в спортклубе "Турбостроитель".

"У меня лично в начале были желания самые разные, как у всех молодых людей - я хотел и моряком, и летчиком. Внимательное смотрел, изучал... примерял на себя все эти профессии", - пояснил президент. Путин приходил в соответствующие учреждения и учебные заведения, смотрел, что люди делают, как разговаривают, что происходит вокруг. "Вот это и есть примерочная", - пояснил он и дал совет молодежи так же примеряться к рабочей обстановке - к станку, письменному столу, штурвалу.

"Сел, просто взял авторучку в руки и начал думать и творить. Или кисть. Встал к станку - к балетному, допустим... Надо все это примерить на себе и почувствовать - ты будешь этим заниматься всю жизнь? Ты с удовольствием пойдешь утром заниматься этим делом или нет? И вот когда найдешь эту нишу для себя, тогда поймешь - это мое", - пояснил глава государства.

Но мало просто выбрать. "Потом надо будет напряженно работать. Каждый день. И здесь, конечно, нужно прикладывать большие усилия для того, чтобы добиваться результата", - заключил президент.