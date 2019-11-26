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26.11.2019 17:23
Рубрика: Власть

Президент встретился с Новаком и Миллером после разговора с Зеленским

Текст: Кира Латухина
Президент обсудил с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером готовность энергокомплекса страны к зиме, а также вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики.
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

"Как вы знаете и видите, на региональном уровне, к сожалению, все идет не без сбоев, и это создает немало проблем для людей, которые сталкиваются с этими явлениями", - начал с первой темы глава государства. "С руководителями этих регионов я еще поговорю и поработаю, но сейчас хотел бы услышать от вас, как себя чувствует и как работает большая энергетика в зимних условиях, а зима уже практически началась на всей территории страны", - подчеркнул он.

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Вчера Путин говорил с украинским лидером Владимиром Зеленским, причем, по его словам, в основном об энергетике, а теперь он захотел переговорить с министрами.

"Все регионы приступили к отопительному сезону", - доложил Новак. Минэнерго проводит постоянный мониторинг и взаимодействие со всеми компаниями. В зоне внимания 900 субъектов электроэнергетики: порядка 400 электростанций мощностью более 25 мегаватт и около 500 субъектов сетевого хозяйства.

Все крупные системообразующие компании готовы к зиме и получили паспорта готовности. Сформированы необходимые материально-технические ресурсы, запасы топлива, проведена ремонтная кампания. "Сформировано около 50 тысяч резервных источников энергоснабжения на случай возникновения технологических нарушений. Проведены работы по расчистке просек, плановые работы", - перечислил министр.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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В этом году будет введено 7700 мегаватт электростанций. В прошлом году было порядка четырех тысяч мегаватт, сравнил Новак и поблагодарил за поддержку механизма, который позволяет привлекать инвестиции в электроэнергетику. "За последние семь лет мы ввели 30 тысяч мегаватт мощностей за счет этого механизма, а сегодня, в соответствии с вашим поручением и указом, разработана комплексная программа модернизации инфраструктуры, которая позволяет нам в течение 10 лет привлечь инвестиции порядка 2 трлн рублей для модернизации генерирующего оборудования - того, которое было изношено и было введено в эксплуатацию много лет назад. Это позволяет нам обновлять основные фонды", - заметил он.

В зоне особого внимания такие территории, как Крым, Калининград, иркутская энергосистема, где был паводок, Дальневосточный федеральный округ. "Здесь мы практически в ручном режиме работаем с региональными штабами. Мы не видим никаких проблем сейчас, что касается основных объектов электроэнергетики, сетевого комплекса. Подготовка прошла в штатном режиме", - оценил министр.

В подземные хранилища закачано 72,232 млрд кубометров газа, суточная производительность составляет 843,3 млн кубометров, и это исторический рекорд, заявил Миллер. "Единая система газоснабжения готова к осенне-зимнему периоду, необходимые резервы газа созданы", - заверил он.

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