Календарная зима в Москву пока не пришла, а "белый" сезон в московских парках уже открыт. Первыми ласточками стали ледовые катки, со снегом появятся лыжные трассы, откроются пункты проката санок, ледянок и снегокатов. Какие еще "холодные" развлечения, кроме тюбингов и коньков, ждут горожан и туристов - читайте в зимнем обзоре "РГ".

"Кругосветка" на льду

По словам директора "Мосгорпарка" Вячеслава Дунаева, этой зимой в столичных парках запланировано более двух тысяч фестивалей, концертов и мастер-классов по разным видам спорта, в том числе для участников "Московского долголетия". Сезон, говорит Дунаев, вполне может стать рекордным: парки ждут 40 миллионов человек. Большинство зимних аттракционов запустят в декабре, если снег таки выпадет и уляжется до весны. Сезон за лямку все же никто не тянет - зима в Москве, пусть кое-где и виднеется зеленая трава, официально стартовала 22 ноября с открытия двух крупных катков с искусственным льдом.

Первой заработала самая большая в Европе ледовая площадка на ВДНХ. В прошлом году из-за реставрации фонтанов ее пришлось разбить на две небольшие. В этот раз традиция восстановлена: залита главная аллея - от павильона "Центральный" до "Земледелия", где с весны работает Центр славянской письменности "Слово". Площадь покрытия - более 20 тысяч квадратных метров.

Первые посетители вышли на лед после 17.00. Вместе с ними после летнего перерыва к конькам привыкал и корреспондент "РГ". Чтобы осилить один круг, рассказал заместитель гендиректора ВДНХ Виталий Эммануилов, нужно 15 минут. Проверим? Обогнуть каток корреспонденту "РГ" удалось чуть быстрее - примерно за 13 минут. Но гнал сильнее, чем обычно. Большинство же гостей гонок не устраивали, катались не спеша, попутно участвуя в играх и флешмобах. Кто-то выбрал занятие попроще, наслаждаясь у сцены классической музыкой или пританцовывая под хиты поп-исполнителей и модных у подростков рэперов. Поклонников зимнего отдыха в общей сложности развлекали 400 актеров, фигуристов и танцоров. Аниматоры постарались передать атмосферу советских новогодних праздников со свойственными им песнями. Сам каток в этом году разделен на три зоны. Собственно, это главное ледовое пространство, маленький детский каток и камерная Аллея влюбленных, обустроенная вокруг фонтана "Дружба народов".

Коньки в космосе

Вторым открылся каток в парке Горького, названный "Восходом". Конечно, не случайно! Тема космоса с планетами, спутниками и звездами обыграна в оформлении. Площадь катка - почти 20 тысяч квадратных метров, что на две тысячи больше, чем в прошлом сезоне. Впервые у выхода на лед оборудован двухэтажный павильон с зоной проката коньков и теплыми фуд-кортами. По словам директора парка Павла Трехлеба, на втором этаже установлены панорамные окна, откуда можно понаблюдать за своими детьми и выпить чашку горячего кофе. Еще одна новинка - павильон повышенной комфортности. Билет дороже, чем обычно, но в стоимость входит бесплатная парковка, трансфер до места на электрокаре, прокат коньков и горячие напитки.

Еще один искусственный каток, но куда меньше, запущен в парке "Сокольники". Он, как и в прошлые годы, разместился на Фестивальной площади. Бортики катка оснащены неоновыми лампочками, имитирующими вместе с подсветкой медиафасада северное сияние. Два катка с натуральным льдом - "Гигант" и "Сказка в лесу" - заработают в "Сокольниках", когда закрепится стабильный минус.

Лыжная оттепель

Коньки коньками, а как же остальное? Будут, конечно, и лыжи, говорит Дунаев. Для любителей побегать с палками парки обустроят десятки трасс, в том числе всепогодные. Весьма неплохо, учитывая капризный московский климат. Прокладывают неприхотливую лыжню ратраком - такую технику обычно используют для подготовки профессиональных горнолыжных склонов. За счет утолщенной снежной подушки трасса способна пережить оттепель с небольшим плюсом. Не пройдет зима и без любимых санок, ледянок, "ватрушек". Например, новые тюбинговые горки появятся в саду имени Баумана, Лианозовском парке и парке на Ангарской улице. А в парке 50-летия Октября и на территории между Шипиловским проездом и Каширским шоссе сделают "всепогорки". Там разрешат "пролететь" в любую погоду - и в снег, и в дождь, и в слякоть.

Трассу для снегокатов длиной сто метров запустят в парке "Сокольники". Впервые тут откроют и танкодром, где любой желающий сможет прокатиться на танке и пострелять из лазерной пушки. В центре парка установят и зимний рояль с подогревом клавиш и теплым сиденьем.

В двенадцати парках откроются новые секции. В парке "Фили", например, любой желающий сможет освоить джиббинг. Иными словами, покататься на сноуборде, выделывая всякие трюки, заезжая на перила и парапеты. В парке Олимпийской деревни организуют занятия по любительскому биатлону, а в "Красной Пресне" - конькобежные тренировки.

Кстати

Любишь кататься?

Этой зимой в Москве зальют около полутора тысяч катков, в том числе во дворах. В парках будут работать 38 катков, 18 из них - с натуральным льдом, а 20 - с искусственным. Вход на 12 площадок сделают бесплатным. Откроются 62 лыжные трассы и 39 горок для катания на санках, ледянках и тюбингах. В 18 парках запустят секции по зимним видам спорта, в 15 - школы фигурного катания, еще в 11 будут идти хоккейные тренировки. Плюс заработают семь лыжных и две конькобежные школы, а в трех секциях обучат керлингу.