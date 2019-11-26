После анализов - в кафе
Просто перекрасить стены и отремонтировать фасад здания, подчеркнул министр, недостаточно. В большинстве зданий нужна перепланировка, без которой новое оборудование не поставить. Но главное - поликлиники должны стать удобными и для пациентов, и для работающих там врачей. "У нас капремонт пройдет в филиале N 2 на Плющихе, - рассказала "РГ" главврач 68-й поликлиники Наталья Кузенкова. - Проект уже готов. В его разработке участвовало и руководство поликлиники, заложив в основу три главных принципа: комфорт, доступность и технологичность". По сути, нетронутыми останутся только несущие стены. На первом этаже разместятся службы, которые пользуются наибольшим спросом. Например, дежурный врач, лаборатория забора крови, а рядом - кафе или буфет, где можно выпить чаю и перекусить, ведь многие бегут сдавать анализ натощак. На втором этаже - врачи общей практики и участковые, к которым идет большинство пациентов. На третьем этаже - кардиологи, урологи, эндокринологи и другие, а рядом с ними - диагностические кабинеты. На четвертом этаже - администрация клиники, зал ЛФК.
А еще в ходе ремонта появятся новые лифты. У врачей - свои гардеробные. Для пациентов вместо узких коридоров просторные холлы, где удобно подождать приема к врачу. И в них, и в кабинетах специалистов - красивая мебель. Как все это может выглядеть, можно посмотреть на примере шоу-рума новой поликлиники, построенной в диагностическом центре в Шенкурском проезде, 8а. Там оборудованы пять кабинетов и зона ожидания - уже с дизайнерским оформлением, мебелью, освещением. Врачи могут выбрать наиболее понравившийся вариант.
Снимок придет по почте
На смену аналоговому диагностическому оборудованию придет цифра. Это обновление произойдет, как сообщил мэр города Сергей Собянин, к 2021 году. Самые современные КТ, денситометры (аппараты для исследования костной ткани) появятся в каждой головной поликлинике. А в каждом филиале установят новейшие рентген-аппараты, аппараты УЗИ и оборудование функциональной диагностики. Лишь в 2020 году будет закуплено15 тысяч единиц новейшего оборудования.
Новый сервис, запущенный в июне, позволяет теперь москвичам получать результаты всех исследований на свою электронную почту. 450 тысяч москвичей именно так уже получают анализы, еще 250 тысяч - исследования на КТ и МРТ.
Укрепляют поликлиники и кадрами. Как сообщил Алексей Хрипун, в каждом филиале должно быть 8 наиболее востребованных специалистов. Помимо врачей общей практики это неврологи, кардиологи, офтальмологи, урологи, эндокринологи, хирурги и отоларингологи. В головных же учреждениях прием еще обязаны вести пульмонологи, гастроэнтерологи, аллергологи-иммунологи, инфекционисты и колопроктологи. Чтобы укомплектовать врачами все поликлиники, планируется до конца этого года принять на работу 500 специалистов, из которых 166 уже пополнили ряды столичных врачей.
Врач принимает через дорогу
Понятно, что капремонт и прием пациентов несовместимы. С марта-апреля 2020 года, когда начнутся работы, врачи будут принимать пациентов по новому адресу. Но пугаться этого не стоит. "Наш филиал N 3 по Новомихалковскому проезду на севере Москвы переедет буквально через трамвайную линию. Жителям мы заранее рассказали об этом", - рассказала "РГ" главврач поликлиники N 6 Инга Кокорева. Филиал N 2 68-й поликлиники переедет с Плющихи на Фрунзенскую набережную. Здесь тоже позаботились о том, чтобы людям это доставило как можно меньше неудобств. "Врачи будут вести прием не по разным адресам, а в одном помещении, - рассказала главврач Наталья Кузенкова. - Конечно, и мы, и пациенты понимаем, что пережить ремонт непросто. Зато на выходе всех нас ждет современная прекрасно оснащенная поликлиника в лучшем районе Москвы - Хамовниках".
Учтено мнение и врачей, и пациентов
На портале "Активный гражданин" проводилось голосование, в ходе которого москвичи могли высказаться по поводу нового стандарта и капитального ремонта. Участие в опросе приняли более 212 тысяч жителей столицы. Начнется же ремонт поликлиник в районах, где его поддержали более 75% проголосовавших участников.
В разработке нового стандарта активное участие принимали сами врачи. В рамках краудсорсингового проекта 4 тысячи человек высказали 2,5 тысячи предложений.
Куда уехала поликлиника
Узнать новый адрес поликлиники во время ремонта москвичам помогут сотрудники центров госуслуг "Мои документы", которые для информирования отправились по квартирам горожан. В будни они могут прийти с 16.00 до 20.00, а в выходные - с 11.00 до 18.00. Одеты они в белые ветровки и имеют при себе красную сумку с надписью "Мои документы" и бейджи с персональными данными. Подтвердить их полномочия можно по телефону справочной службы Москвы: 8 (495) 777-77-77 или по номеру 8 (495) 531-69-98.