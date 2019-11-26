На текстильном рынке страны может сложиться ситуация, при которой лен и изделия из него снова станут востребованными. Но без серьезной господдержки не обойтись. На VI Всероссийском форуме легкой промышленности, прошедшем в Иванове, обсудили состояние льноводства в России. На пленарной сессии "Лен. Перспективы глубокой переработки" побывала корреспондент "РГ".

Чтобы возродить отрасль, надо восстановить всю цепочку льноводства - от поля до прилавка. Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Дорогой и долгий долгунец

Отечественная текстильная промышленность сильно зависит от импорта. Например, в Ивановскую область порядка 73 процентов сырья для хлопчатобумажных тканей поступает из Узбекистана. Сейчас в этой стране активно занимаются и переработкой: только за последние полгода объем готовых изделий узбекского производства в регион вырос на 12 процентов. Если зарубежные поставки сырья в Россию снизятся, отечественным текстильщикам придется искать альтернативу хлопку. Альтернатива известна - это лен. Однако объемы производства данной культуры в стране снизились за последние годы в несколько раз.

В советские времена практически в каждом из районов Костромской области имелся свой льнозавод. А сейчас на весь регион осталось лишь одно предприятие, которое едва сводит концы с концами. По данным краеведа Виктора Афанасина, в 1960-е годы в Костроме работали ткацко-прядильные фабрики "Искра Октября", "Фабрика Октябрьской революции" и льнокомбинат имени Зворыкина, на которых трудились 9000 человек. К 2010 году все эти предприятия закрылись. Растить лен-долгунец стало дорого и невыгодно. К 2016 году посевы льна в регионе сократились с 40 тысяч до 1,5 тысячи гектаров. В итоге существующие площади не могут обеспечить действующие производства достаточным количеством сырья.

Текстильщики в один голос утверждают, что без серьезных государственных субсидий производить лен в России невыгодно. Сейчас им предлагают импортную льняную пряжу, стоимость которой чуть выше хлопка. Льнопроизводство - процесс непростой. Срок окупаемости проектов - восемь и более лет.

По мнению представителей отрасли, государственные субсидии на производство и переработку льна необходимо увеличить минимум в пять, а максимум - в 15 раз. Тогда можно будет говорить об эффективном импортозамещении в легкой промышленности. Пока расширение посевов льна и строительство льнозаводов могут позволить себе лишь очень крупные компании. Ожидается, что в декабре этого года в Смоленске откроется новый льнозавод - первый в ЦФО за последние 30 лет.

В декабре этого года в Смоленсе откроется льнозавод - первый в ЦФО за 30 лет

- Для льняной отрасли необходимо наличие стабильного спроса с понятным ценообразованием, - пояснил генеральный директор "АПХ "Промагро" Константин Клюка. - В некоторых регионах заявляют: "Мы построим двадцать льнозаводов и засеем два миллиона гектаров. Но это невозможно. Нужны семена, техника и кадры. Это огромная проблема для Центрального Нечерноземья. У нашей компании есть деньги, ресурсы и оборотный капитал, но при этом нам приходится искать семена по всей России - да еще и Белоруссию "пылесосить". Чтобы получить хороший урожай, надо иметь иностранную технику - самоходную, не прицепную. В России она не производится. Нужно покупать бельгийскую - а это очень дорогое удовольствие. Мы засеяли 2,5 тысячи гектаров с нуля. В декабре открываем завод, а в январе уже получим первое волокно.

Инвесторы на горизонте

Как отметила руководитель департамента экономического развития и торговли Ивановской области Людмила Бадак, главная проблема ивановских текстильщиков - тоже в нехватке льнозаводов. В регионе есть потребители пряжи, но нет "середины цепочки" - тех, кто перерабатывает эту пряжу из льнотресты.

Сегодня в регионе производится 88 процентов всех хлопчатобумажных и 75 процентов трикотажных тканей России, а также более трети всей отечественной спецодежды. В отрасли трудятся 25 тысяч человек - это более 37 процентов всего занятого в промышленности населения региона. Чтобы не оставить легкую промышленность без сырья, региональные чиновники заключают "страховочные" соглашения с Узбекистаном на поставки хлопка и всерьез задумываются о развитии местного льноводства.

- Лен - это единственное натуральное прядомое волокно, которое растет на территории России, - пояснила корреспонденту "РГ" заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева. - В Ивановской области есть все необходимое для возрождения отрасли. Сейчас мы восстанавливаем посевы. Но важно обеспечить первичную переработку.

Сейчас в регионе действует лишь один льнозавод, принадлежащий мануфактуре Балина. В ближайшее время заработает программа "Шуйский лен".

- На шуйском предприятии в хлопчатобумажные ткани планируется добавлять котонин (материал изо льна, по свойствам напоминающий вату. - Прим. "РГ"). Благодаря ему потребительские свойства продукции улучшаются, - пояснила Людмила Дмитриева.

Новый комплексный проект в Ивановской области включает в себя строительство трех льнозаводов, цеха котонизации и прядильной фабрики. Планируется вовлечь в оборот более 36 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Общий объем инвестиций должен составить свыше восьми миллиардов рублей.

Вкладывать средства в льнопереработку на территории региона изъявили желание пять компаний-инвесторов. Власти намерены добиваться принятия программы поддержки льняной отрасли, которая предполагает субсидирование производства льняной ткани и пряжи, как это делается, например, в Белоруссии и Узбекистане. По мнению экспертов, принятие этой программы даст мощный импульс развитию льняных производств во всей стране.

Одними из первых в Ивановской области инвестпроект льнопереработки представили на предприятии "Шуйские ситцы". Как отметила гендиректор Анна Богаделина, когда текстильщики работают на импортном сырье - это для них всегда риск. Отечественные переработчики намерены возродить выращивание льна в ЦФО, чтобы не зависеть от зарубежных партнеров.

- Для меня важен продукт, не привязанный к биржевым котировкам, выросший на российской земле, - пояснила Анна Богаделина.

Закупки зарубежной техники для переработки льна неизбежны

Помимо строительства льнозаводов, производители предложили создать современную сеть мобильных машинно-тракторных станций (МТС) для быстрого и качественного сбора сырья, а также заняться формированием семенного фонда.

Заведующий лабораторией переработки лубяных культур ФГБНУ "Федеральный научный центр лубяных культур" Эдуард Новиков продемонстрировал участникам ивановского форума образцы отечественной техники, разработанной для нужд текстильной отрасли. Он подчеркнул, что некоторые российские сельхозмашины отправили на экспорт в Италию. Однако большинство собравшихся отметили, что пока отечественная промышленность не способна удовлетворить нужды легпрома. Закупки зарубежной техники для качественной переработки льна неизбежны.

Субсидии остаются

Как сообщил участникам форума заместитель директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Евгений Кореньков, в министерстве - после серии консультаций - планируют подготовить специальное постановление о поддержке льняной отрасли.

- В легкой промышленности импорт в 15 раз превышает экспорт, - отметил замруководителя минпромторга Виктор Евтухов. - Российский рынок заполнен импортной продукцией. Поэтому действующие субсидии для отрасли сохранятся.

Виктор Евтухов добавил, что в связи с требованием о введении обязательной маркировки на отдельные товары легкой промышленности совместно с Фондом развития предпринимательства прорабатывается возможность выделения льготных займов на приобретение техники. Кроме этого, отечественным предприятиям продлят субсидирование лизинга оборудования, в том числе импортного, для легкой промышленности.

- Мы понимаем, что сегодня в России не производится высококачественное оборудование для предприятий легкой и текстильной промышленности, - признал Евтухов. - И, наверное, в ближайшее время не будет производиться: спрос невелик, а конкурировать на мировом рынке с итальянскими, австрийскими, немецкими и даже с азиатскими компаниями очень сложно. Поэтому субсидирование будет продлено еще на два года. Подчеркну: именно для легкой промышленности сделано исключение, чтобы можно было приобретать импортное оборудование. Благодаря господдержке в этом году появилось шесть современных производств. А объем инвестиций в отрасль в первом полугодии, несмотря на некоторое падение спроса на готовую продукцию, вырос в два раза.

Справка РГ

По прогнозам минсельхоза, производство льна на волокно должно вырасти на 38 процентов: с 38,25 тысячи тонн в 2018 году до 52,6 тысячи в 2025-м. С 2018 года предприятиям возмещается 25 процентов прямых понесенных затрат при строительстве льно- и пенькоперерабатывающих предприятий, предоставляются льготные кредиты, оказывается несвязанная поддержка из расчета 10 тысяч рублей на гектар посевной площади льна-долгунца. Кроме того, с 2017 года в России появились субсидии для поддержки элитного семеноводства, а с 2019-го - субсидии на сельхозтехнику и оборудование для льнопроизводителей. По данным Росстата, урожай льна-долгунца в 2018 году в переводе на волокно составил 36,7 тысячи тонн, что на пять процентов ниже, чем годом ранее.